Juan Cruz Yacopini se reencontró con Stefano Caimi: "Estás más fuerte que nunca"

El piloto mendocino se reunió con sus colegas Franco y Stefano Caimi, quien compartió su alegría en redes sociales por el estado de su amigo.

Luego del accidente sufrido en diciembre de 2025, Juan Cruz Yacopini continúa recuperándose para ir retomando de a poco su vida. En esta oportunidad, el piloto Stefano Caimi publicó en su cuenta de Instagram un posteo en donde compartió el encuentro con su amigo, del cual también participó su hermano Franco.

"Que placer verte otra veeezzzz. Que lindo seguir compartiendo momentos juntos . Estás más fuerte que nunca! Graciass x un día más mi gran amigo", escribió Stefano Caimi en la publicación, en donde se los ve a los tres pilotos sonriendo.

Publicación Instagram Stefano Caimi La publicación realizada por Stefano Caimi En las fotos también puede verse a Juan Cruz comiendo con amigos, a la vez que Caimi manifestó su alegría de "seguir compartiendo momentos".

Hace unos días, Yacopini publicó en su propia cuenta de Instagram una publicación en donde mostró el exigente proceso de rehabilitación que lleva a cabo luego del accidente sufrido, el cual marcó una antes y un después en su vida.