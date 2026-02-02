Belina Yuffrida defendió a la comunidad trans y denunció discursos de odio: "Mentes machistas"

Hace pocos días, Patricia Maldonado protagonizó una nueva controversia en el programa chileno Tal Cual, de TV+, al realizar declaraciones dirigidas contra Trinidad Cerda respecto a la comunidad trans. Durante el espacio, la panelista sostuvo que, según su visión, el cuerpo humano estaría "creado a la perfección", argumento que ejemplificó con el proceso del embarazo.

En ese contexto, lanzó una frase que generó inmediato revuelo y fue interpretada como un mensaje directo hacia la exparticipante de Gran Hermano: "Aunque usted se corte, se meta, lo que se ponga, nunca va a ser hombre y nunca va a ser mujer. El que nació hombre y mujer, hasta el final", opinó Patricia Maldonado .

Una de las periodistas que habló sobre este tema fue Belina Yuffrida , quien repudió este tipo de comentarios y salió a defender a Cerda a través de varios mensajes publicados en sus historias de Instagram .

La comunicadora apuntó contra Patricia Maldonado por sus polémicos comentarios sobre la comunidad trans.

"No me sorprende estos tipos de discursos de odio, lo viví y lo vivo constantemente. Parece que molesta nuestro empoderamiento social y profesional que vamos adquiriendo en distintos espacios. Señora (idem el que piense igual), ya no nos molestan los discursos de odio, somos más fuertes que eso SEPÁNLO", comenzó diciendo la periodista junto al clip de Maldonado.

Luego, la comunicadora compartió el descargo que hizo Trini Cerda, llorando por los fuertes comentarios de Patricia. Al respecto, Belina expresó: "Ella es periodista trans chilena... Preparada y muy capaz... ¿molesta? Obvioo Todas vivimos algún episodio donde jode que crezcas, te luzcas y ocupes lugares importantes.. Pero no se llora más amiga, se sale adelante siempre, fuerza es lo que nos sobra".

"Publico esto porque piensan las mentes machistas (puede ser cualquiera) que nos ofenden con el mismo discurso de siempre... básicxs. Como planteo cada vez que hablo del tema, la mayoría no se puede meter con otro tema, porque somos impecables en lo que hacemos más si se trata de nuestra profesión. Lo que si me sorprende que la televisión se preste para estos tipos de discursos", explicó Yuffrida.

Belina Yuffrida Instagram 3 El consejo de Yuffrida. Captura de pantalla Instagram Belinaok.

Y aseguró: "Obvio que vi la entrevista y hablemos de la pobreza de conceptos de los conductores. Ojo, acá nos pasa lo mismo... Cero preparación para frenar discursos de odio".

"Fui entrevistada muchas veces por mis colegas y tuve que corregir muchísimo... A veces incomoda. No los culpo, pero si es hora de que quien lleve a cabo una conducción o entrevista mínimo un conocimiento sobre IDENTIDAD. No solo pasa en Chile...", continuó la periodista.

"Si entrevistamos desde el desconocimiento NUNCA vamos a poder frenar discursos de odio. A todxs los que estudian periodismo ANOTEN", concluyó Belina Yuffrida.