La emotiva historia del Indio Solari y Virginia Mones Ruiz: 45 años de amor, un único hijo y una promesa eterna

La partida de Carlos Alberto Solari a los 77 años de edad causó una profunda conmoción en la escena cultural de Argentina. Mientras las multitudes repasan su inmenso legado artístico, emerge con fuerza la figura de Virginia "Viru" Mones Ruiz. Ella fue su compañera durante más de cuatro décadas y la protagonista de una historia de amor inquebrantable, construida en el silencio y alejada del mundo mediático que tanto detestaba el artista.

La relación entre el músico y Virginia comenzó a mediados del verano de 1981. En aquella época, Los Redonditos de Ricota eran apenas un proyecto contracultural incipiente, muy lejos del fenómeno de masas en el que se convertirían años después.

A diferencia de otras figuras del ambiente artístico, la pareja tomó una decisión rotunda desde el inicio: preservar su intimidad a toda costa. Juntos trazaron una línea clara entre el personaje público que arrastraba multitudes y el hombre de familia. Fruto de esta sólida unión, la llegada de su heredero se dio en el año 2000 , cuando nació Bruno Solari , el único hijo del matrimonio .

Para proteger su cotidianeidad, eligieron radicarse en Parque Leloir, partido de Ituzaingó, creando un refugio familiar tranquilo y al margen de las peregrinaciones de sus seguidores. Fiel a su bajo perfil, una de las pocas veces que Virginia hizo una declaración pública excepcional y se expresó en redes sociales fue para celebrar sus 40 años juntos. En esa ocasión, confesó que la canción "Me quedo contigo" de Los Chunguitos describía a la perfección el amor que sentía por el músico.

El sostén en los momentos de mayor vulnerabilidad

indio solari y virginia Virginia y el Indio Solari. IG @virusolari

La presencia de Virginia cobró una dimensión aún mayor cuando el Indio debió enfrentar problemas de salud. Tras hacer público su diagnóstico de mal de Parkinson en el año 2016, el artista se vio obligado a alejarse de los recitales en vivo.

Durante esta dura etapa de cambios físicos y nuevas limitaciones, su esposa se erigió como su principal refugio. Quienes conocían el círculo íntimo del cantante aseguraban que ella era su brújula y su sostén fundamental en medio de la adversidad y la enfermedad.

"Mientras tanto el sol se muere"

indio solari y virginia

Tras su fallecimiento, el vasto repertorio de Solari adquirió nuevas interpretaciones, pero una composición en particular cobró el sentido de una emotiva despedida anticipada: "Mientras tanto el sol se muere". El tema, lanzado en 2007, el exlíder de Los Redondos dejó de lado el hermetismo para cantarle de manera directa a su mujer.

La canción se transformó en un compromiso de amor más allá de la muerte. En la letra, el músico abordó la angustia del final de la vida, pero dejó plasmada una promesa inalterable para Virginia con frases como "Te voy a buscar en la oscuridad". Solari incluso elevó su lealtad por encima de cualquier dogma religioso al escribir: "Y si Dios queda en nada o no existe, te amaré mucho más".