Corrientes: shock positivo en la economía con USD 2.000 millones en una planta industrial

La economía recibió una señal de impulso productivo con el anuncio de una inversión de 2.000 millones de dólares para la construcción de una planta de celulosa en Corrientes . El columnista de economía de 105.5 FM MDZ Radio Carlos Burgueño la definió como “una gran noticia”, al tratarse de un proyecto que combina inversión, producción y potencial exportador.

Según explicó, “se anunció ayer que se van a invertir 2.000 millones de dólares en una planta para producir celulosa en Corrientes”. En ese sentido, precisó que “la empresa es de capitales locales, ARPUL, o sea Pulpa Argentina, y se anotaron en el RIGI, y probablemente, si no hay nada raro, se aprobará”.

Burgueño remarcó la magnitud del proyecto al señalar que “la planta se va a instalar probablemente en una localidad que se llama Tapebicuáes en Corrientes” y subrayó: “es una inversión, ojalá que salga, ojalá que salga todo bien”.

El análisis del especialista vinculó este anuncio con experiencias exitosas en la región: “es replicar lo que tiene Uruguay, y a Uruguay le va muy bien”. En esa línea, detalló que “Uruguay exporta por casi 4.000 millones de dólares en pasta celulosa, y hay demanda y satisfacción”.

Impacto industrial y potencial exportador

El columnista enfatizó el carácter estratégico del proyecto al sostener que “esto es industria” y diferenciarlo de otros sectores: “esto no es extractiva, esto no es Vaca Muerta, no es minería, que también está bien”. Por el contrario, destacó que “esto es una industria que tiene muchas escalas”.

En ese proceso productivo, explicó que “la primera es el eucalipto, y del eucalipto a la pasta celulosa que es lo que se exporta”, agregando que “con la pasta celulosa se hacen muchas cosas: papel, cartón, etcétera”.

Además, puso el foco en la demanda internacional al afirmar que “si hubiera 10 plantas celulosas en la región, venderían todas las 10 plantas”, lo que refuerza el potencial de crecimiento del sector.

Finalmente, Burgueño planteó una mirada de mediano plazo: “ojalá que sea realidad y ojalá que la vida de la Argentina del futuro sea esto, contar estas cosas”, en referencia a inversiones productivas que impulsen la actividad económica.