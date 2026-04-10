Inflación, industria y crudo: las variables que mira la Argentina

Este fin de semana queda atravesado por dos frentes que hoy aparecen conectados para la Argentina : la situación en Medio Oriente y la evolución de la economía local . La relación entre ambos planos pasa por un punto central, el precio del petróleo , y por el efecto que esa variable puede tener sobre los precios, la actividad y el bolsillo de los argentinos.

En el plano internacional, el foco está puesto en una segunda advertencia de Donald Trump a Irán . Al mismo tiempo, se sigue la negociación entre Israel y el Líbano con el objetivo de frenar la violencia en esa zona. Esos movimientos son observados como elementos centrales para anticipar la dinámica del crudo en los próximos días y en las próximas semanas.

Durante la tarde, el petróleo mostró una baja hasta niveles cercanos a 95 dólares , tanto en el caso del West Texas como en el Brent. Esa caída aparece como un dato relevante para los mercados y para la lectura local de la coyuntura. Sin embargo, la expectativa de un regreso a valores cercanos a 60 dólares, como los del año pasado, no se presenta como un escenario inmediato ni asegurado.

Para que el petróleo vuelva a esa referencia hace falta tiempo, calma en Medio Oriente y confianza en la continuidad de ese proceso. Esa combinación surge como condición para una baja más profunda y sostenida del crudo. En consecuencia, la evolución del conflicto y de las negociaciones en la región mantiene un peso directo sobre las perspectivas económicas argentinas.

En el frente interno, uno de los datos centrales fue la inflación de la Ciudad de Buenos Aires . La medición difundida por el organismo estadístico porteño arrojó un 3% . Ese resultado funciona como un anticipo para el índice nacional que se conocerá la semana próxima y que, según las previsiones mencionadas, podría ubicarse entre 3% y 3,2%.

La referencia de la Ciudad gana importancia porque ofrece una señal previa para un indicador que ocupa el centro de la discusión económica. El dato esperado para el índice nacional permitirá medir si la desaceleración de los precios se sostiene o si abril abre una nueva etapa de tensión. En ese punto aparece uno de los ejes del nerviosismo actual.

Industria en caída y la dualidad de la macroeconomía

Ese nerviosismo se vincula con lo que ocurre en abril, tanto en materia de precios como en la economía real. La preocupación no se limita a la inflación. También se extiende a la actividad, donde apareció otro dato de peso: la caída del índice de producción industrial, que fue de 8,7%. Ese retroceso fue presentado como muy fuerte y con impacto en la vida diaria.

La baja industrial deja expuesta una contracción que ya no queda circunscripta a los indicadores agregados. Su efecto alcanza la economía cotidiana y se vuelve visible en distintos planos del consumo y del ingreso. Por eso, el seguimiento de los números de abril no pasa solo por la inflación, sino también por la capacidad de la actividad para sostenerse en un contexto de presión externa.

Ese es el punto que une ambos planos. Medio Oriente y la Argentina aparecen conectados no solo por el viaje de Javier Milei a Israel, sino también por las consecuencias económicas que puede tener una suba o una baja del petróleo sobre la vida cotidiana en el país. El conflicto externo y el bolsillo local quedan así enlazados por una misma variable.

Todo esto ocurre, además, mientras el Gobierno exhibe resultados favorables en otras variables macroeconómicas. Entre ellas aparecen un dólar tranquilo y un Banco Central que compra más fondos. Esos elementos forman parte del costado más estable del cuadro actual. Pero esa estabilidad convive con la presión inflacionaria, con la caída de la producción industrial y con la incertidumbre que llega desde el exterior.