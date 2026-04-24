Del "no hay plata" al BCRA comprador: por qué la base monetaria se achica mientras sobran dólares

"No hay plata", dicen algunos desde el Gobierno, pero también es la sensación térmica de la calle, mientras la inflación está en modo alcista. Esto se da en un contexto en el que el Banco Central (BCRA) ya acumula compras de divisas al sector privado por más de US$ 6.000 millones en lo que va del 2026.

Esto implicó una expansión monetaria de $8 billones, lo que representa aproximadamente un 19% de la Base Monetaria. Sin embargo, la Base Monetaria registra una caída nominal de casi 4% (algo así como $1,7 billones) y del 13% en términos reales, o sea, descontada la inflación del período.

Dado este comportamiento monetario resulta interesante observar el accionar no solo del BCRA sino también del Tesoro, que como se verá es determinante en el actual esquema de política económica.

Al analizar las estadísticas monetarias oficiales se observa que en lo que va del año la absorción de la fuerte expansión por la compra de divisas por el BCRA se originó mayoritariamente en los pesos que fue captando el Tesoro al colocar deuda por encima de los vencimientos.

Se estima que esto representó aproximadamente $5,5 billones, y de esa masa de recursos la mayor parte se utilizó para comprarle dólares al BCRA con el fin de afrontar los vencimientos de la deuda en moneda extranjera. Pero además el Tesoro utilizó de los más de $6 billones depositados en el BCRA , alrededor de $1,5 billones para otros fines.

Cabe señalar que las compras de dólares del Tesoro al BCRA con depósitos en el ente monetario no tienen efecto monetario, o sea, son operaciones monetariamente neutras.

Hasta acá el accionar del Tesoro con el BCRA. Pero también hay otras operaciones adicionales a las del Tesoro, que dieron lugar a una reducción de la Base Monetaria de casi $1,4 billones bajo el concepto de “Otros” factores.

Cambio de pantalla

Para los analistas de Quantum el aumento de las tenencias de las entidades financieras de activos del BCRA por $1,5 billones, que en cierta forma revierte la reducción por razones estacionales de las tenencias de fin de año, explica esa reducción de Base.

El stock de operaciones pasivas del BCRA con entidades es de alrededor de $2,9 billones, se trata de colocaciones de los bancos en el ente monetario.

En ese contexto, vale destacar que en las últimas semanas las tasas en pesos bajaron a niveles inferiores a las de los meses anteriores. Por ejemplo, la tasa de la llamada Rueda simultánea está en 21,7% nominal anual, o sea, levemente por encima del promedio vigente en diciembre pasado, pero muy inferior a la de los primeros meses del año.

Lo mismo ocurre en el caso de la tasa TAMAR, con niveles promedio en abril de 2026 de 24,6% aunque en las últimas jornadas ya estaba en 22%, por debajo de los meses precedentes, incluyendo diciembre 2025.

Tasas y reservas

Por su parte, las tasas activas, para préstamos personales y adelantos en cuenta, también verifican la misma tendencia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, en el manejo de la política monetaria, en la que pesan decisiones del Tesoro, se da en un contexto donde el BCRA pudo comprar cerca de 6.000 millones de divisas en lo que va de 2026, pero que se combina con una tasa de interés real negativa y tipo de cambio nominal que se aprecia.

Para la consultora de Daniel Marx, la instrumentación de operaciones de esterilización de excedentes monetarios llevadas adelante tanto por el Tesoro como por el BCRA indican prudencia en la búsqueda del equilibrio monetario-cambiario, incluyendo que el BCRA continúe comprando dólares en el mercado. “Ello requiere el crecimiento sostenido de la demanda de dinero”, advierten.