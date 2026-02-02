Tiene 2 añitos, viajó con sus papás a Brasil, se descompuso y le diagnosticaron un cáncer avanzado: la historia de Felipe

Todo ocurrió después de un viaje a Brasil , para unas vacaciones en familia a Florianópolis , donde Iván Adamczuk y sus dos hijos habían viajado para descansar. Ahí fue cuando Felipe, de 2 años , comenzó a sentirse mal. Al llevarlo a un médico pensando que estaba descompuesto, fue diagnosticado con cáncer .

La familia había viajado desde Resistencia el pasado 24 de enero para visitar a la abuela de los pequeños, que vive en Canasvieiras. Pero rápidamente Felipe comenzó a sentirse mal, algo que llevó a los padres a pensar que estaba descompuesto, incluso con gastroenteritis.

Iván, en diálogo con TN, relató: "Él estaba irritable, estaba con falta de apetito, no quería jugar, no quería hacer nada. Pensamos que era por el estrés del viaje, que extrañaba a su mamá, porque viajamos solitos los tres con el otro hermano (Valentín, de 5 años)", explicó sobre el nene de 2 años.

Horas más tarde, donde el padre comentó que este cuadro persistía, contó que tomó la decisión de llevarlo al UPA (Unidad de Pronta Atención), un centro médico en la región. "Ahí le hacen los primeros estudios y le recetan unos medicamentos para la flora intestinal, porque creían que estaba empachado", subrayó.

Luego, Iván contó que volvió a llevarlo al hospital para otro control, ya que Felipe no mejoraba. “Cuando vi que no mejoraba, volvimos a la guardia. Le practicaron una radiografía y creyeron que era materia fecal retenida. Entonces, le practicaron un enema. En ese enema salió muy negra y de color raro ”. Ante esta situación, el médico decidió derivarlo al Hospital Infantil Joana de Gusmão para que se le realice una tomografía abdominal.

“En la tomografía le salió una mancha negra en el tórax, y ellos presumían que podía ser neumonía, entonces lo internaron en terapia común”, contó el padre del pequeño, que además agregó que tras unos estudios de sangre comenzó a sospecharse la posibilidad de un tumor.

El relato de la madre de Felipe tras el diagnostico

“Cuando nos confirman que era eso, nos trasladaron a terapia intensiva. Estuvimos internados dos días hasta que le practicaron unas biopsias. El primer resultado que sale de la médula espinal confirma que era un neuroblastoma”. Este es un tipo de cáncer que afecta a niños menores de 5 años y que se origina en el sistema nervioso.

Su madre llegó a Brasil el día en que el pequeño comenzó a sentirse así, donde también comentó que cuando ellos viajaron al mismo país hace algunas semanas presentó los mismos síntomas.

“El cáncer ya está haciendo metástasis por todo su cuerpito. Felipe no tiene ni un metro de altura. Está traumatizado por toda la cuestión médica, solo sabe decir que no cuando alguien se acerca. Fueron muchos estudios, extracciones, agujas. Tuvo tres punciones en la médula, en el tórax, infinidad de cosas", explicó.

Además, los padres explicaron que la salud del día varía con el paso de los días y que están intentando que el pequeño logre estabilizarse para arrancar con el primer tratamiento de quimioterapia y luego ser trasladado al Hospital Garrahan.