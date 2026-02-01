Quién fue Roberto Giordano, el peluquero argentino que aparece en los archivos del caso Epstein

Luego del escándalo desatado por la desclasificación de más de tres millones de archivos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos , se conoció el presunto vínculo del magnate financiero acusado de manejar una red de tráfico sexual Jeffrey Epstein , y el famoso peluquero argentino, Roberto Giordano .

Durante las décadas de 1990 y principios de los 2000, Roberto Giordano se convirtió en un verdadero símbolo del glamour argentino, con una exposición mediática inédita para su rubro y una frases que quedaron grabadas en la cultura popular como “¡No me peguen, soy Giordano!” y "¡Qué noche Teté!".

Giordano fue pionero en transformar la peluquería en espectáculo, con sus mega desfiles en destinos turísticos como Pinamar y Punta del Este que se volvieron eventos televisados indispensables de las temporadas de verano, sumado a las puestas fastuosas y la presencia de las modelos más importantes del país, entre ellas Valeria Mazza, Nicole Neumann y Pampita .

Desde sus salones atendió a figuras icónicas como Mirtha Legrand , y llegó a construir una cadena de decenas de sucursales que lo posicionaron como el estilista más influyente de la Argentina. Sus eventos eran presentados como “inolvidables” y marcaron una estética y una época.

Nicole Neumann, Pampita y Julieta Prandi, estrellas y rivales en los desfiles de Roberto Giordano. Foto: Archivo

El final de su carrera estuvo atravesado por los tribunales, debido a que Giordano enfrentó múltiples causas por delitos económicos vinculados a evasión fiscal, ocultamiento de patrimonio e insolvencia fraudulenta.

En mayo de 2024 fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras admitir que ocultó al menos 17 inmuebles y utilizó empresas fantasma y testaferros para eludir el pago de deudas al fisco. Años antes, en 2014, ya había aceptado una condena por no depositar los aportes jubilatorios de sus empleados.

Roberto Giordano deberá enfrentar el juicio oral. Foto: web Web

Su cadena de peluquerías fue allanada en reiteradas ocasiones, se dictó su quiebra personal y se le impusieron embargos millonarios. Con el avance de las causas, se alejó de los medios y se radicó en Uruguay, donde vivía de rentas tras vender parte de su patrimonio.

Polémicas por el uso de menores en desfiles

Otro de los capítulos más controvertidos de su trayectoria ocurrió en Uruguay, en el año 2006. El Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU) lo denunció por permitir que niñas menores de 15 años desfilaran en su evento anual de Punta del Este sin las autorizaciones legales, y al año siguiente el gobierno uruguayo prohibió que menores de edad estuvieran arriba de la pasarela.

Desfile De Roberto Giordano Y Valeria Mazza En 1995 X: @GimenezCarlosA

Pese a las advertencias oficiales, Giordano continuó incluyendo menores en sus pasarelas, argumentando contar con el aval de los padres. Las críticas trascendieron fronteras y derivaron en acusaciones por violar normativas internacionales de protección infantil, al exponer a niñas a ámbitos laborales destinados a adultos.

El peluquero falleció el 22 de noviembre de 2024, a los 79 años, en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía cardíaca programada.

Giordano y los archivos de Epstein

Los archivos revelados del caso Epstein muestran cinco transferencias realizadas, siendo una de ellas a Giordano, con fecha del 25 de enero del año 2006, época en la que el argentino llevó adelante desfiles de moda en el principal destino de Uruguay durante la década del 90 y a lo largo de los 2000.

Epstein transfirió dinero a Roberto Giordano Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Además, los nuevos documentos también muestran diversos mails entre el exprimer ministro de Israel de 1999 a 2001, Ehud Barak, y Epstein en los que el mandatario pretendía reunirse con el magnate financiero. No obstante, previo al encuentro, el 28 de diciembre de 2016 Barak le comunicó que tendría una breve pasada por Punta del Este.

A su vez, Epstein le confirmó que él estaría en Nueva York, a lo que luego Barak coincidió en que debían verse allí con un mensaje enviado el 29 de diciembre.

Mail entre Jeffrey Epstein y exprimer ministro de Israel Departamento de Estados Unidos

Diez años antes de estos mails, se registraron los depósitos de Epstein a Giordano en repetidas ocasiones de acuerdo con la información divulgada.