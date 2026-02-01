Nuevos archivos contra Jeffrey Epstein: el presunto vínculo del magnate con un famoso peluquero argentino
Los archivos que revelarían una supuesta vinculación entre Jeffrey Epstein acusado de tráfico sexual y una figura de la moda de argentina.
Nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelaron el presunto vínculo que habrían mantenido el magnate financiero acusado de manejar una red de tráfico sexual y conspiración para cometer tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein, y el famoso peluquero argentino, Roberto Giordano.
Los archivos revelados muestran cinco transferencias realizadas, siendo una de ellas a Giordano, con fecha del 25 de enero del año 2006, época en la que el argentino llevó adelante desfiles de moda en el principal destino de Uruguay durante la década del 90 y a lo largo de los 2000.
Te Podría Interesar
El documento con la transferencia de Epstein a Giordano
Además, los nuevos documentos también muestran diversos mails entre el exprimer ministro de Israel de 1999 a 2001, Ehud Barak, y Epstein en los que el mandatario pretendía reunirse con el magnate financiero. No obstante, previo al encuentro, el 28 de diciembre de 2016 Barak le comunicó que tendría una breve pasada por Punta del Este.
A su vez, Epstein le confirmó que él estaría en Nueva York, a lo que luego Barak coincidió en que debían verse allí con un mensaje enviado el 29 de diciembre.
Diez años antes de estos mails, se registraron los depósitos de Epstein a Giordano en repetidas ocasiones de acuerdo con la información divulgada.
Más de tres millones de documentos fueron desclasificados por la entidad estadounidense en esta ocasión, con más de 2000 videos y 180 mil imágenes nuevas sobre el caso Epstein, entre los que se encuentran archivos que vinculan al peluquero argentino con uno de depredadores sexuales más conocidos de este siglo.