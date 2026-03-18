Atención monotributistas: por qué miles podrían perder la obra social

La situación de la obra social para monotributistas vuelve al centro del debate. El titular del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y autoridades de la Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC) se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, para analizar el desfasaje entre aportes y costos y su impacto en la cobertura médica .

Según datos presentados durante el encuentro, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera los $100.000 mensuales por adulto. En el caso de personas mayores, ese valor asciende a entre $160.000 y $170.000.

Desde OSECAC advierten que el desfasaje entre aportes y costos pone en riesgo la cobertura de monotributistas.

Frente a estos montos, el aporte de un monotributista —que ronda los $22.000 mensuales— queda muy por debajo de los costos actuales del sistema.

El relevamiento también refleja el valor de distintas prácticas médicas:

Estos valores muestran la brecha entre lo que ingresa al sistema y lo que cuesta sostener la atención médica.

Monotributistas: qué puede pasar con la cobertura de salud

Actualmente, más de 300.000 monotributistas cuentan con cobertura a través de obras sociales. Sin embargo, el desfasaje entre aportes y costos genera dudas sobre la continuidad del esquema en el mediano plazo.

Si no se ajusta el financiamiento, el sistema podría tener dificultades para sostener la cobertura en las condiciones actuales.

Qué cambios se evalúan en el sistema

Durante el encuentro se mencionaron posibles ajustes para reducir el desfasaje entre aportes y costos. Entre las opciones aparecen:

Actualizar el nivel de aportes de los monotributistas

Revisar el esquema de financiamiento de las obras sociales

Analizar modificaciones en la cobertura dentro del régimen

Estas alternativas forman parte de un análisis en curso y, por el momento, no implican cambios confirmados.

Un sistema en revisión

El planteo pone el foco en la necesidad de adaptar el esquema de salud a los costos actuales. En un contexto de aumento de prestaciones, el desafío es sostener la cobertura para monotributistas sin comprometer el funcionamiento del sistema.