La ola polar de Estados Unidos llegó a Miami y marcó un récord histórico
Algunas zonas de Miami registraron -1°C, un récord de 115 años. La región enfrentó temperaturas bajo cero durante dos días consecutivos, y se espera otro frente frío.
El sur de Florida acaba de vivir uno de los episodios de frío más extremos de su historia. Durante el fin de semana, las temperaturas cayeron a niveles que no se veían desde principios del siglo XX, dejando a Miami literalmente más fría que Alaska y estableciendo nuevos récords en varios aeropuertos de la región.
¿Qué temperaturas récord se registraron en el sur de Florida?
El domingo por la mañana, justo antes de las 7, el Aeropuerto Internacional de Miami registró una temperatura récord de 1°C. Esa marca superó el récord mínimo de 2°C para el 1 de febrero establecido en 1909, un registro de 115 años de antigüedad.
El lunes, el frío continuó golpeando la región. La temperatura mínima en el aeropuerto de Miami cayó a 2.7 grados alrededor de las 7 de la mañana, según el Servicio Meteorológico en Miami. Si esa cifra se mantiene cuando los meteorólogos finalicen los datos, no alcanzará la marca récord de 1.6 grados establecida el 2 de febrero de 1942.
Otros aeropuertos también rompieron récords históricos. Palm Beach registró -1 grado el domingo, superando los 2 grados establecidos en 1909. Fort Lauderdale no batió récord el domingo al registrar 1 grado, ya que había bajado a 0.5 grados el 1 de febrero de 1966. Sin embargo, Fort Lauderdale estableció un récord el lunes para un 2 de febrero al bajar a 2.7 grados, superando los 3 grados registrados el 2 de febrero de 1979, según la meteoróloga de NBC6, Chelsea Ambriz.
Key West bajó a 9.4 grados el lunes por la mañana, superando el récord de temperatura mínima de 10 grados establecido el 2 de febrero de 1980.
¿Miami estuvo realmente más fría que Alaska?
El domingo por la mañana, mientras el aeropuerto de Miami registraba 1.6 grados, la región de Kodiak, Alaska registró 3.8 grados a la misma hora. La paradoja climática dejó al sur de Florida cuatro grados más frío que una ciudad del estado más septentrional de Estados Unidos.
¿Cómo seguirá el tiempo en Miami?
- La región estará un poco más cálida el martes por la mañana, con Miami despertando a 6 grados. La temperatura máxima prevista para el martes por la tarde es de 18 grados.
- El miércoles por la mañana, la región se despertará con una temperatura de entre 13.8 y 15.5 grados, que subirá hasta los 22 grados por la tarde. Las temperaturas mínimas por la mañana se mantendrán en torno a los 10 grados hasta el jueves, con máximas por la tarde de alrededor de 21 grados.
¿Llegará otro frente frío esta semana?
- El jueves llegará otro frente frío. Las temperaturas matutinas volverán a rondar los 4.4 grados el viernes, con 8.3 grados de máxima y una sensación térmica de 5.5 grados a las 7 de la mañana.
- El sábado y el domingo, el sur de Florida registrará temperaturas matutinas de entre 4 y 10 grados, con máximas por la tarde de alrededor de 72 grados, según el servicio meteorológico.