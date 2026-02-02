La ola polar de Estados Unidos llegó a Miami y marcó un récord histórico

Algunas zonas de Miami registraron -1°C, un récord de 115 años. La región enfrentó temperaturas bajo cero durante dos días consecutivos, y se espera otro frente frío.

La gente se acercó a las playas de Miami en medio de la ola polar.

El sur de Florida acaba de vivir uno de los episodios de frío más extremos de su historia. Durante el fin de semana, las temperaturas cayeron a niveles que no se veían desde principios del siglo XX, dejando a Miami literalmente más fría que Alaska y estableciendo nuevos récords en varios aeropuertos de la región.

¿Qué temperaturas récord se registraron en el sur de Florida? El domingo por la mañana, justo antes de las 7, el Aeropuerto Internacional de Miami registró una temperatura récord de 1°C. Esa marca superó el récord mínimo de 2°C para el 1 de febrero establecido en 1909, un registro de 115 años de antigüedad.

El lunes, el frío continuó golpeando la región. La temperatura mínima en el aeropuerto de Miami cayó a 2.7 grados alrededor de las 7 de la mañana, según el Servicio Meteorológico en Miami. Si esa cifra se mantiene cuando los meteorólogos finalicen los datos, no alcanzará la marca récord de 1.6 grados establecida el 2 de febrero de 1942.

En medio de la ola polar en Miami, la gente se acercó a la playa a descansar el domingo En medio de la ola polar en Miami, la gente se acercó a la playa a descansar el domingo. EFE Otros aeropuertos también rompieron récords históricos. Palm Beach registró -1 grado el domingo, superando los 2 grados establecidos en 1909. Fort Lauderdale no batió récord el domingo al registrar 1 grado, ya que había bajado a 0.5 grados el 1 de febrero de 1966. Sin embargo, Fort Lauderdale estableció un récord el lunes para un 2 de febrero al bajar a 2.7 grados, superando los 3 grados registrados el 2 de febrero de 1979, según la meteoróloga de NBC6, Chelsea Ambriz.

Key West bajó a 9.4 grados el lunes por la mañana, superando el récord de temperatura mínima de 10 grados establecido el 2 de febrero de 1980.