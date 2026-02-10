¡Infartante! La China Suárez protagonizó una sesión de fotos en lencería y con poses hot sobre su cama

Desde la intimidad de su habitación, la China Suárez mostró las nuevas tendencias de la temporada de la mano del fotógrafo Martín Traynor.

La ex Teen Angels volvió al modelaje con una sesión subida de tono. / @sangrejaponesa

Tras un tiempo alejada de los flashes publicitarios, la China Suárez retomó oficialmente su faceta como modelo y el resultado fue inmediato: una verdadera explosión de interacciones. La actriz, que actualmente atraviesa un presente sentimental de altísimo perfil junto a Mauro Icardi, decidió compartir una serie de fotos cargadas de sensualidad para presentar lo nuevo de la marca de su amiga, Ivana Figueiras.

Así posó la China Suárez con ropa interior y prendió fuego todo. El detrás de escena de la nueva producción hot de la China Suárez china suarez produ lenceria (3) La China Suárez regresó al modelaje este lunes 9 de febrero con una producción de alto voltaje. @sangrejaponesa Bajo el lente del reconocido fotógrafo Martín Traynor, la artista desplegó todo su carisma luciendo conjuntos de ropa interior en color negro. La ambientación elegida no fue un estudio convencional, sino la calidez de su propia cama y diferentes rincones de su hogar, lo que le aportó un tono íntimo y descontracturado a la campaña.

china suarez produ lenceria (4) Martín Traynor fue el encargado de capturar la sensualidad de la actriz en la intimidad de su casa. @sangrejaponesa El impacto fue tal que, en menos de sesenta minutos, la publicación de la China Suárez ya superaba los 70 mil "Me gustas", confirmando que su poder de convocatoria sigue intacto pese a los vaivenes mediáticos.

china suarez produ lenceria (5) Ropa interior negra y un estilo minimalista: la apuesta de la China para la temporada 2026. @sangrejaponesa Sin embargo, no todo fue celebración abierta. Una de las particularidades que más llamó la atención de sus seguidores fue que la actriz decidió bloquear la posibilidad de dejar mensajes.

china suarez produ lenceria (1) La pareja de Mauro Icardi logró más de 70 mil reacciones en menos de una hora de publicación. @sangrejaponesa Con un escueto "Pompavana '26" como epígrafe, la China Suárez optó por exhibir su trabajo pero desactivó los comentarios, una estrategia que suele utilizar para evitar polémicas o debates sobre su vida privada, especialmente tras los últimos rumores que la vinculan con el delantero del Galatasaray.