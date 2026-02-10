¡Infartante! La China Suárez protagonizó una sesión de fotos en lencería y con poses hot sobre su cama
Desde la intimidad de su habitación, la China Suárez mostró las nuevas tendencias de la temporada de la mano del fotógrafo Martín Traynor.
Tras un tiempo alejada de los flashes publicitarios, la China Suárez retomó oficialmente su faceta como modelo y el resultado fue inmediato: una verdadera explosión de interacciones. La actriz, que actualmente atraviesa un presente sentimental de altísimo perfil junto a Mauro Icardi, decidió compartir una serie de fotos cargadas de sensualidad para presentar lo nuevo de la marca de su amiga, Ivana Figueiras.
El detrás de escena de la nueva producción hot de la China Suárez
Bajo el lente del reconocido fotógrafo Martín Traynor, la artista desplegó todo su carisma luciendo conjuntos de ropa interior en color negro. La ambientación elegida no fue un estudio convencional, sino la calidez de su propia cama y diferentes rincones de su hogar, lo que le aportó un tono íntimo y descontracturado a la campaña.
El impacto fue tal que, en menos de sesenta minutos, la publicación de la China Suárez ya superaba los 70 mil "Me gustas", confirmando que su poder de convocatoria sigue intacto pese a los vaivenes mediáticos.
Sin embargo, no todo fue celebración abierta. Una de las particularidades que más llamó la atención de sus seguidores fue que la actriz decidió bloquear la posibilidad de dejar mensajes.
Con un escueto "Pompavana '26" como epígrafe, la China Suárez optó por exhibir su trabajo pero desactivó los comentarios, una estrategia que suele utilizar para evitar polémicas o debates sobre su vida privada, especialmente tras los últimos rumores que la vinculan con el delantero del Galatasaray.
La reaparición de la actriz en paños menores no solo sirve como plataforma de venta para la colección 2026, sino también como una declaración de principios. En medio de un clima de constante escrutinio por su situación personal en Italia y Argentina, la China Suárez elige hablar a través de su imagen.