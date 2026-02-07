¡Casi se le ve todo! María Becerra revolucionó las redes con una bikini diminuta desde Costa Rica

Entre reflexiones íntimas y agradecimientos, María Becerra mostró su costado más hot lejos de los micrófonos.

La escena urbana argentina tiene una nueva reina del estilo y, esta vez, el escenario no fue un estadio lleno, sino las paradisíacas playas de Costa Rica. María Becerra sacudió las redes sociales al compartir una serie de postales de su descanso.

maria becerra bikini negra (4) La cantante también tomó clases de surf. @mariabecerra Lejos de los flashes de las giras, La Nena de Argentina se convirtió en el centro de todas las miradas con una propuesta estética que combina nostalgia y vanguardia, marcando el pulso de lo que seguramente se usará en la próxima temporada estival.

maria becerra bikini negra (5) Casi se le ve todo a María con este diseño diminuto. @mariabecerra María Becerra rompe el verano con un conjunto que apuesta al "efecto mini" El corazón de este fenómeno visual fue un bikini negra con llamas blancas que impactó por la pose y el plano de la fotografía de María Becerra. La elección creativa de Becerra demuestra que la comodidad y la innovación pueden ir de la mano, evitando los excesos y apostando por una sencillez que sus millones de seguidores no tardaron en aplaudir.

maria becerra bikini negra (1) Rostro despejado: el equilibrio perfecto para un look de playa de alto impacto. @mariabecerra El estilismo se cerró con una apuesta de belleza equilibrada pero con carácter. La artista lució un make-up sutil centrado en un delineado preciso, complementado por un peinado al natural que dejó al descubierto su distintivo lateral rapado.

maria becerra bikini negra (2) María en uno de los paisajes de ensueño. @mariabecerra Por otro lado, en el posteo de María Becerra no faltaron las postales de un viaje inolvidable con su familia: mirando el mar, tomando ricos tragos en un bar y hasta realizando clases de surf. Sin embargo, en los últimos espacios de imágenes la intérprete de Automático los rellenó con imágenes con una nueva bikini fogosa.