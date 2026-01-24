¡Infartante total! Pampita vistió una diminuta bikini para salvar vidas y robar corazones en Costa Mujeres

Entre aguas turquesas y arenas blancas, Pampita desplegó todo su carisma en una producción fotográfica que ya es viral entre sus millones de seguidores.

Pampita le rindió homenaje a Baywatch con increíbles fotos en la playa. / @pampitaoficial

El Caribe mexicano se convirtió una vez más en el escenario de una celebración épica para Carolina "Pampita" Ardohain. Fiel a su costumbre de recibir cada año en entornos de ensueño, la conductora sopló 48 velitas el pasado 17 de enero, rodeada de un selecto grupo de 24 íntimos.

pampita bikini costa mujeres (2) Pampita celebró sus 48 años en el Caribe mexicano con una producción fotográfica inspirada en Baywatch. @pampitaoficial Sin embargo, el festejo no terminó con la torta: instalada en un exclusivo resort de Costa Mujeres, la modelo decidió homenajear la cultura pop con una sesión fotográfica que paralizó las redes sociales y evocó la nostalgia de los años noventa.

El impactante tributo de Pampita a la serie más icónica de los 90 Inspirada por el universo visual de Baywatch, el clásico que consagrara a Pamela Anderson y David Hasselhoff, Pampita posó ante la cámara con un bikini de diseño geométrico que resaltó su figura atlética. La producción, realizada íntegramente con luz natural para capturar la frescura del entorno, incluyó elementos icónicos de la serie como la famosa boya roja de salvavidas.

pampita bikini costa mujeres (3) Sus más de ocho millones de seguidores en Instagram deliraron con las capturas, donde se la ve subiendo escaleras de madera y disfrutando de la orilla con el cabello al viento, en una estética puramente californiana pero con sello argentino.

pampita bikini costa mujeres (4) La conductora reunió a 24 personas en un destino exclusivo para celebrar su nueva vuelta al sol entre amigos. @pampitaoficial La versatilidad de Carolina Ardohain para combinar el descanso con su faceta profesional quedó demostrada en cada toma. Mientras aprovechaba los beneficios del complejo hotelero del cual es embajadora, la modelo jugó con poses dinámicas y espontáneas que recordaron a los personajes creados por Michael Berk.