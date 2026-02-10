Antes de entregar la corona, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo tomaron una decisión que emocionó a todos

De cara a la Vendimia 2026, la reina y virreina 2025 se preparan para entregar sus atributos y cerrar una etapa inolvidable.

Queda menos de un mes para que Mendoza vuelva a celebrar la Fiesta Nacional de la Vendimia. En 2026, la tradicional celebración cumple 90 años y, por eso, esta edición llevará el nombre 90 cosechas de una misma cepa

La gran noche será el sábado 7 de marzo, cuando en el Teatro Griego Frank Romero Day se elija a la nueva reina y virreina nacional de la Vendimia.

90 cosechas de una misma cepa 90 cosechas de una misma cepa, es el nombre que lleva la edición de este año de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Gobierno de Mendoza. En ese marco, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, actual reina y virreina nacional 2025, se preparan para despedirse de sus atributos y cerrar un año cargado de compromisos, emociones y representación vendimial, antes de entregar la corona a sus sucesoras.

Como símbolo de esta etapa compartida y del lazo que construyeron durante su reinado, ambas decidieron tatuarse una hoja de parra acompañada el número 25, un gesto íntimo para llevar en la piel el recuerdo de una experiencia que marcó sus vidas.

Mirá el tatuaje que se hicieron Alejandrina Funes y Sofía Perfumo Alejandrina Funes Y Sofía Perfumo Se Tatuaron Una Hoja De Parra Funes y Perfumo compartieron en sus cuentas de Instagram un video en el que mostraron el detrás de escena del tatuaje y cómo fue el proceso. La publicación ya superó los 2.200 “me gusta” y se llenó de comentarios elogiosos: muchos destacaron el diseño y aseguraron que las recordarán por siempre.