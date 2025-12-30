"Se puso rojo": revelan detalles sobre la foto íntima de Luciana Salazar y Martín Redrado que se habría filtrado en plena batalla judicial entre ambos

El conflicto judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado continúa sumando capítulos y mantiene el interés mediático, sin que por el momento exista una resolución definitiva en la causa por alimentos iniciada por la modelo en representación de su hija Matilda.

A pesar de las audiencias realizadas en Tribunales, las posiciones siguen enfrentadas y no hubo avances concretos en la negociación.

En diálogo con Farándula Show, tras su llegada a Punta del Este, la modelo se refirió al estado actual del proceso judicial y dejó en claro su postura respecto al accionar de su ex pareja. En ese marco, expresó su confianza en que la Justicia actúe en favor de la menor y cuestionó la actitud que, según ella, mantiene el economista: "Es una persona que está haciendo todo mal pero creo que le está costando en su imagen, la gente se está dando cuenta. Confío en que la Justicia va a apoyar a la menor porque es así como tiene que ser".

La modelo y el político no han llegado a un acuerdo en la Justicia.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió un dato explosivo que habría tenido lugar durante una de las audiencias. Fue Cinthia Fernández quien lo dio a conocer en La mañana con Moria, donde anticipó que se trataba de una situación delicada que habría generado impacto en la sala.

"Yo tengo una data muy íntima de una de las cosas que pasó en las últimas audiencias y esto es para escándalo", comenzó diciendo la panelista.

Según relató Fernández, el punto de conflicto se dio cuando Redrado sostuvo que la relación con Salazar había terminado en 2017, algo que fue puesto en duda por la defensa de la modelo. Fernández explicó que el abogado de Luciana habría presentado material íntimo para refutar esa versión y dejar constancia de las fechas reales del vínculo: "Porque Redrado sostenía que estaban separados creo que en el año 2017 y esto fue un punto de conflicto en una de las audiencias".

Esto fue lo que contó Cinthia Fernández en La mañana con Moria sobre Luciana Salazar y Martín Redrado

La Foto íNtima De Luciana Salazar Y Martín Redrado Que Habría Generado Tensión En La Justicia

Fue entonces cuando la panelista detalló el momento más tenso del encuentro judicial, asegurando que se exhibió una prueba contundente ante el economista. "¿Y sabés qué hizo el abogado de Luciana? A mí me cuentan que el abogado de Luciana sacó una foto íntima, en la intimidad, de Redrado y Luciana en la intimidad y dijo: '¿Así que estaban separados? Si este tipo no quiere pagar, déjate de joder, hacete de cargo'. Le mostró el video en la audiencia y dicen que Redrado se puso rojo", contó Fernández.

Por último, Gustavo Méndez sumó más información sobre el material con el que contaría Salazar para sostener su reclamo y defender su postura en la causa judicial: "Luli fuma bajo el agua, te graba con audio, tiene imágenes".