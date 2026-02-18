Por qué recomiendan poner arroz en la maceta del árbol de jade y para qué sirve

El árbol de jade puede beneficiarse del arroz como complemento casero: aporta nutrientes al sustrato, pero debe usarse en pequeñas cantidades.

El jade es una suculenta resistente y de bajo mantenimiento. Foto: Shutterstock

El Crassula ovata, conocido como árbol de jade, es una de las suculentas más populares en el hogar por su resistencia y bajo mantenimiento. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un consejo poco habitual: colocar arroz en la maceta para mejorar su crecimiento. Aunque suene extraño, el truco tiene una explicación práctica.

El arroz, especialmente crudo y sin sal, puede actuar como un recurso casero para aportar ciertos nutrientes al sustrato. Con el riego, libera pequeñas cantidades de almidón y compuestos orgánicos que favorecen la actividad microbiana del suelo. Esto puede estimular el desarrollo radicular y mejorar la absorción de nutrientes en plantas como el jade.

¿El arroz es fertilizante o solo un mito? No se trata de un fertilizante completo ni reemplaza abonos específicos para suculentas, pero sí puede funcionar como complemento ocasional. Algunos cultivadores también utilizan agua de arroz (el líquido que queda tras enjuagarlo) para regar, ya que contiene trazas de minerales como fósforo y potasio.

Sin embargo, es importante no excederse. Colocar grandes cantidades de arroz en la maceta puede generar humedad excesiva o atraer insectos si el drenaje no es adecuado. El árbol de jade necesita un sustrato bien aireado y riegos espaciados, ya que el exceso de agua es una de las principales causas de pudrición de raíces.