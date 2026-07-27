El sencillo ejercicio de talón que cambia la vida de los adultos mayores

Los adultos mayores deben hacer elevaciones de talón a diario para activar la circulación y evitar caídas. Este ejercicio tan simple transforma la salud física en pocos minutos.

La pantorrilla funciona como un segundo corazón en nuestro cuerpo. Al elevar los talones, los músculos bombean la sangre de vuelta hacia arriba.

Este movimiento continuo mejora la circulación sanguínea de forma inmediata. Además, disminuye la hinchazón en las piernas y alivia la molestia de la pesadez acumulada.

Fortalecer los tobillos y las pantorrillas es clave para mantener el equilibrio. Gracias a esto, la persona mejora su estabilidad y reduce el riesgo de sufrir lesiones.

Realizar estas pausas activas resulta una excelente estrategia contra el sedentarismo. Es una práctica muy fácil, rápida y completamente gratuita que cualquiera puede realizar en casa.

Obtén resultados

Solo necesitas ponerte de pie cerca de una pared o mesa para apoyarte. Levanta los talones lentamente, mantén la postura un segundo y baja con control.

Para obtener buenos resultados, se recomienda hacer tres series de quince repeticiones cada una. Puedes repartir estas series a lo largo del día para mantener las piernas activas.