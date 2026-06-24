El sector automotriz arrastró a la industria en mayo y el 40% de las fábricas todavía registraron caídas

La actividad industrial volvió a mostrar señales de debilidad durante mayo . De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por FIEL, la producción cayó 2% en comparación con el mismo mes de 2025 y puso fin a una racha de dos meses consecutivos de mejora.

La contracción también se observó frente a abril, con una baja de 0,6% , mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 la industria registró una caída de 0,6% respecto del mismo período del año anterior.

El informe reflejó una dinámica cada vez más marcada por las diferencias entre sectores: mientras algunas actividades vinculadas a la energía, la minería y el agro continúan expandiéndose, otras enfrentan mayores dificultades por la debilidad de la demanda y un entorno más competitivo.

Pese a la mejora observada en algunos sectores, la recuperación continúa siendo parcial. Según el análisis de difusión sectorial realizado por FIEL, cerca del 40% de las actividades industriales todavía registran caídas en la comparación interanual .

Entre enero y mayo acumuló una caída de 19,6% respecto del mismo período de 2025 y quedó última en el ranking sectorial elaborado por FIEL. La producción de automóviles, además, encadenó once meses consecutivos de contracción, profundizando el deterioro observado durante el último año.

El dato muestra que una parte importante del entramado fabril aún no logra incorporarse a la recuperación observada en sectores específicos como la refinación de petróleo, la energía o algunas ramas vinculadas al complejo agroindustrial.

¿Por qué cayó la producción industrial en mayo?

Según el relevamiento de FIEL, la principal incidencia negativa provino de la industria automotriz, que registró el peor desempeño entre todas las ramas manufactureras. La actividad combinó una nueva caída en la producción de automóviles con una reducción más moderada en la fabricación de utilitarios.

Además, el sector enfrentó una baja de las exportaciones tras dos meses de recuperación y un retroceso en las ventas, en un contexto caracterizado por elevados niveles de stock y expectativas comerciales más débiles.

¿Qué pasó con el sector químico y plástico?

La segunda mayor caída de mayo correspondió a químicos y plásticos. Luego de tres meses consecutivos de crecimiento interanual, la actividad retrocedió debido a la interrupción de operaciones de la única empresa productora de negro de humo del país.

A esto se sumó la persistente caída en la fabricación de neumáticos, un proceso que se arrastra desde fines de 2023 y que se profundizó tras el cierre de una de las principales compañías del sector.

¿Qué sector lideró el crecimiento industrial?

La refinación de petróleo volvió a posicionarse como la actividad de mejor desempeño dentro de la industria argentina. El sector acumuló doce meses consecutivos de expansión y registró un crecimiento de 9,7% en los primeros cinco meses de 2026. Además, el volumen de petróleo procesado alcanzó el nivel más alto para ese período desde 2008.

Según FIEL, la refinación se convirtió en el principal factor de contención de la caída industrial agregada, desplazando al sector de alimentos y bebidas, que había cumplido ese rol en períodos anteriores.

¿Qué otros sectores mostraron crecimiento?

Además de la refinación de petróleo, otras ramas lograron superar el promedio industrial durante los primeros cinco meses del año.

Entre ellas se destacaron:

Industrias metálicas básicas: +5%.

Alimentos y bebidas: +2,7%.

Químicos y plásticos: +0,3% en el acumulado anual, pese a la caída observada en mayo.

En contraste, la metalmecánica mostró una baja de 0,7%, mientras que papel y celulosa e insumos textiles registraron retrocesos similares al promedio general de la industria.

También cayeron los despachos de cigarrillos (-3,3%) y la producción de minerales no metálicos (-4,6%).

¿Qué ocurrió con los distintos tipos de bienes?

El análisis por tipo de bienes mostró una recuperación muy desigual. Los bienes de consumo no durable lideraron el crecimiento con una expansión acumulada de 1,9%. Detrás se ubicaron los bienes de uso intermedio, con una mejora de 1,3%.

Por el contrario, los sectores vinculados a la inversión y al consumo de mayor valor registraron los peores resultados:

Bienes de capital: -5,9%.

Bienes de consumo durable: -8,7%.

El informe también advirtió que, respecto del primer cuatrimestre, casi todos los segmentos mostraron un deterioro en su desempeño.