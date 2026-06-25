Diez en la cancha y en los negocios: los proyectos de Lionel Messi fuera de su carrera futbolística

Mientras sigue haciendo historia en la cancha, Lionel Messi también se destaca con su costado empresarial . El capitán de las Selección construyó en los últimos años una red de negocios que abarca distintos sectores de la economía, como tecnología, medios, hotelería, real estate, bebidas y gastronomía.

Además de sus contratos deportivos y publicitarios, el diez desarrolló una estructura de negocios con presencia internacional. Uno de los pilares de ese esquema es Play Time Sports-Tech HoldCo, una sociedad radicada en San Francisco que funciona como su principal vehículo de inversión.

El líder de la Selección construyó una amplia red de negocios en paralelo a su carrera futbolística.

La firma se enfoca en detectar oportunidades vinculadas al deporte, los medios y la innovación tecnológica, con participación en startups, proyectos digitales y emprendimientos relacionados con la industria deportiva.

Otro de los proyectos destacados es 525 Rosario, una productora creada junto a SMUGGLER Entertainment. La compañía desarrolla contenidos para televisión, cine, deportes en vivo, campañas publicitarias y eventos comunitarios, con operaciones en Estados Unidos y participación directa del entorno familiar de Messi.

Otra de las inversiones más consolidadas de Messi es en el rubro de la hotelería. A través de MiM Hoteles, participa en una cadena de establecimientos de alta gama ubicados en algunos de los destinos turísticos más exclusivos de España y Andorra.

Entre sus principales ubicaciones se encuentran:

Sitges

Ibiza

Mallorca

Baqueira

Andorra

Sotogrande

El negocio inmobiliario también ocupa un lugar central. Bajo la firma Rostower, Messi tiene participación en hoteles, oficinas, locales comerciales y viviendas distribuidas en distintos mercados, conformando una de las áreas de mayor peso dentro de su estructura de inversiones.

La apuesta por otros sectores

El campeón del mundo también desembarcó en el sector de alimentos y bebidas con Más+ by Messi, una marca de hidratación que comenzó a desarrollarse en Estados Unidos y luego amplió su presencia mediante acuerdos con Inter Miami y divisiones juveniles de la MLS.

A esto se suman otros emprendimientos vinculados a su imagen de marca, entre ellos:

The Messi Store

Acuerdos comerciales con firmas globales

Proyectos relacionados con la industria del vino

Licencias y productos asociados al fútbol

El negocio argentino que conoces y no sabés que involucra a Messi

Entre todos sus negocios, uno de los más llamativos tiene sello nacional. Messi se incorporó como socio de El Club de la Milanesa, una de las cadenas gastronómicas más populares de Argentina.

Su ingreso se produjo como parte de un plan de expansión internacional de la compañía, que ya cuenta con más de 70 locales distribuidos entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

La empresa produce decenas de toneladas de milanesas por mes desde sus plantas industriales y proyecta continuar su crecimiento en nuevos mercados de América y Europa en los próximos años.

Con participación activa de su familia en varios de sus emprendimientos, Messi no solo se convirtió en un emblema del fútbol argentino, sino que también construyó una red de negocios con alcance global, incluso mientras sigue rompiendo récords en la cancha.