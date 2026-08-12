Platense no pudo aguantar la ventaja y Coquimbo Unido se lo empató 1-1 de manera agónica
Platense ganaba con un gol de Luciano Giménez a los 35 minutos, pero Vadalá lo igualó para Coquimbo a los 94'. Mainero erró un penal a los 82'.
Por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Platense estuvo cerca de quedarse con un triunfo valiosísimo por el partido de ida ante Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Ciudad de Vicente López, pero se le escapó sobre el final y se quedó con un amargo empate en casa por 1-1.
El equipo de Martín Palermo comenzó ganando con un lindo tanto de cabeza de Luciano Giménez a los 35 minutos y hasta pudo ponerse dos goles arriba a los 82', pero Guido Mainero malogró un penal. Y ya en el cierre, en la última jugada del descuento, Guido Vadalá le dio de manera agónica la igualdad al elenco aurinegro.
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