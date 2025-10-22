El SMN alerta por posible caída de granizo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para el Gran Buenos Aires y otras 7 provincias del país. Recomendaciones ante posibles tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta por la posibilidad de caída de granizo.

Las malas condiciones del tiempo regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De acuerdo al SMN, rige alerta amarillo para zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta.

En ese color de alerta, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuerte”.

“Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”, indicó el organismo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.