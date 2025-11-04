La Facultad de Ingeniería de la UNCuyo abrió su último período de inscripción para el ciclo 2026

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) abrió el tercer y último período de inscripciones para quienes deseen comenzar el primer año de las carreras de grado en 2026. El proceso se desarrollará en modalidad virtual, entre el 3 y el 5 de noviembre de 2025, mediante la compleción de un formulario electrónico .

Las personas que se inscriban durante este período deberán rendir directamente las Pruebas Generales de Conocimiento en condición de libre, de acuerdo con el cronograma de exámenes establecido por la institución.

Este sistema busca garantizar un proceso transparente y accesible para todos los interesados en formar parte de la comunidad académica de Ingeniería.

La documentación solicitada será requerida en formato digital por la Dirección de Ingreso, sin necesidad de adjuntarla en esta instancia inicial. Se deberá presentar:

Para personas extranjeras residentes en Argentina, se aplican las condiciones establecidas en la Ordenanza 021/2021-C.S., artículos 2.1 y 2.3, según corresponda.

Los aspirantes no residentes en el país deberán presentar pasaporte y visa vigente, además de cumplir con los requisitos de la Dirección Nacional de Migraciones conforme a la Ley Nº 25.871.

En caso de contar únicamente con pasaporte al momento de la inscripción, la Universidad comunicará la situación a las autoridades migratorias e informará a la persona extranjera los pasos necesarios para regularizar su residencia estudiantil.

Cambios en la elección de carrera

Los aspirantes podrán solicitar el cambio de carrera conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso (Resolución 093/2016-C.D.), Capítulo IV, inciso 4.5.

Para ello, deberán presentar una nota dirigida a la decana, Patricia Infante, consignando:

Datos personales completos.

Carrera en la que realizaron la inscripción original.

Nueva carrera solicitada.

Justificación del cambio.

Se aclara que no se aceptarán solicitudes cuando la carrera de destino sea Arquitectura o Ingeniería Mecatrónica.

Equivalencias y trayectos de ingreso a la Facultad de Ingeniería

Los aspirantes que hayan aprobado trayectos de ingreso en otras unidades académicas de la UNCUYO o en otras instituciones educativas deberán seguir el procedimiento detallado en el instructivo oficial disponible en el sitio web de la Facultad.

Más información: ingenieria.uncuyo.edu.ar/ingreso

Las consultas se atienden en el primer piso del edificio de Gobierno de la Facultad de Ingeniería, de lunes a viernes, de 8 a 15.

También se puede contactar al correo [email protected] o al teléfono 4494136.