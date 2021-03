Ricky Sarkany: ¿cómo es su familia y cómo atraviesan el difícil momento?

Ricky Sarkany es uno de los mayores exponentes del calzado en Argentina y hasta llegó a hacer un alianza con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, para abrir una de sus tiendas en Barcelona, España. Pero detrás de su pasión por los zapatos, tiene una familia unida que lo acompaña en todas sus decisiones

Con decenas de locales en todo el país y en América Latina, su apellido se convirtió en una tendencia y hoy es sinónimo de moda. Pero Ricky Sarkany no es un workaholic, sino que le gusta pasar tiempo con su familia: Grace Papini, su esposa, y sus tres hijas que de mayor a menor son Sofía, Josefina, Clara y Violeta.

La moda, una pasión de familia

No fue Ricky Sarkany el primero de su familia en sumergirse en el mundo de los zapatos. Él es la cuarta generación pero aseguró en una entrevista con El Planeta Urbana que sí es el primero en tener una visión estratégica y empresarial del negocio.

Sin embargo, reveló que la transgresión viene de familia: "Las primeras botas que hizo mi padre en 1950 cuando llegó a la Argentina eran ajustadas a la pierna o con flecos desde la rodilla hasta abajo. La gente le decía: 'Usted está loco, la sociedad argentina es machista, las botas dan reminiscencias militares'. Y a mi padre no le importaba. No vendía esos modelos a los comerciantes pero sí a las prostitutas, que estaban felices con sus diseños".

Fuente: Instagram.

Su familia, uno de los mayores pilares

En las redes sociales, la familia Sarkany se ve unida y feliz. Grace y Ricky criaron a sus hijas rodeadas de amor y eso es lo que reflejan: en todas las fotos se las ve sonriendo, felices, abrazadas y compartiendo momentos juntas.

Sofía era la mayor de las hermanas y estudió Historia del Arte en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y más tarde obtuvo la licenciatura en Diseño Gráfico. Desde adolescente se involucró en el mundo de la moda: primero diseñó su cápsula para sarkany y luego lanzó su propia marca "Sofía Sarkany" que tiene un éxito total.

Fuente: Instagram.

Fuente: Instagram.

Siempre recibió el apoyo incondicional de sus padres y sus hermanas. En cuanto a Clara, Josefina y Violeta, fundaron la marca Olhos de Água Jewelry, artículos bañados en plata y oro de 24k con símbolos de amor y protección. Josefina fue la primera en convertirse en madre en 2019 a los 26 años junto a su pareja Gonzalo Olivera Jiménez.

El dolor por la muerte Sofía Sarkany

Sofía Sarkany luchaba contra el cáncer de útero desde 2018 y se encontraba internada en una clínica de Miami, Florida, donde finalmente falleció. Tenía 31 años y su familia estuvo las últimas semanas esperando un milagro para que la joven pudiese salir adelante. "Está pelándola", había dicho hace días una persona del circulo íntimo.

Estaba en pareja con Tomie Allende, con quien fueron padres por vientre subrogado hace una semana. Sofía siempre quiso ser madre y no solo lo cumplió, sino que logró tener en brazos a su hijo Felix antes de morir. Fuente: Instagram

.

La noticia devastó al mundo de la moda y los famosos no tardaron en publicar en las redes sociales todo su apoyo a la familia. La primera de la familia Sarkany en hacer un comentario público fue Clara con un posteo en Instagram.



"Estoy eternamente agradecida de haberme elegido como tu hermana, es todo un honor. Gracias por enseñarme tanto, por marcar el camino, por tanto pero TANTO amor y sabiduría. Popita te voy a extrañar horrores, te voy a pensar todos los días pero siempre con una sonrisa, porque si hay algo que la enfermedad no te sacó, fue tu enorme sonrisa", dijo.



Y siguió: "Volá MUY ALTO. Pintá el cielo con tu pasión y descansa que lo diste todo y más! Ya nos volveremos a ver. Gracias por dejarnos a dos angelitos en esta tierra; un hermano increíble y un sobrinito que es un budita lleno de paz. Prometo cuidarlos mucho ✨

Llevo tu sonrisa como bandera. Llevo tu alma en mi corazón. Llevo recuerdos mágicos en mi cabeza. La vida te dio mucho y vos supiste exprimirla a full".