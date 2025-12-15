Adecoagro le compra a YPF y a la multinacional Nutrien, la productora de fertilizantes Profertil

YPF aprobó formalmente la oferta vinculante presentada por Adecoagro y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) para adquirir el 50% de su participación en Profertil S.A., la principal productora de urea granulada de la Argentina y una de las más relevantes de Sudamérica. La decisión fue adoptada por el Directorio de la petrolera estatal en su reunión del jueves 11 de diciembre y marca un nuevo hito en la reconfiguración del mapa agroindustrial y energético del país.

La decisión se tomó unos días después de que Nutrien , la empresa canadiense de fertilizantes , decidiera irse del país y vender el 50% que tenía de la compañía argentina a la misma empresa. Con esta transacción, Adecoagro pasa a controlar el 90% del paquete accionario y ACA el 10%.

La operación, valuada en US$ 1.200 millones, se inscribe en el proceso de salida de activos no estratégicos de YPF y le permite a la compañía profundizar su enfoque en el desarrollo de Vaca Muerta, eje central de su transformación bajo el denominado Plan 4x4, orientado a consolidarla como una empresa shale de clase mundial.

Desde YPF destacaron que la venta de su participación en Profertil se alinea con la gestión activa de su portafolio, uno de los pilares del Plan 4x4. En casi dos años de implementación, la petrolera avanzó en la salida de campos maduros convencionales y en la venta de activos no estratégicos en Chile y Brasil, al tiempo que reforzó su presencia en la Cuenca Neuquina con la adquisición de áreas clave como Sierra Chata, Rincón de la Ceniza y La Escalonada.

“La decisión permite concentrar recursos y esfuerzos en los negocios estratégicos, generar valor para los accionistas y fortalecer el desarrollo energético del país”, señalaron desde la compañía en su comunicado institucional.

Desde Adecoagro y ACA definieron la operación como un paso trascendental para la integración de la cadena agroindustrial. Ricardo Wlasicsuk, gerente general de ACA, subrayó que la adquisición fortalece la capacidad de la organización para responder a las necesidades de productores y cooperativas en todo el país.

Por su parte, Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro, destacó que Profertil es una de las mejores empresas del país en su rubro y remarcó el valor estratégico de transformar gas natural en insumos esenciales para la producción de alimentos, consolidando una plataforma regional competitiva y sustentable.

Profertil, proveedor clave de fertilizantes

Profertil S.A. abastece aproximadamente el 60% del consumo nacional de urea, un fertilizante esencial para los principales cultivos extensivos del país. Su planta industrial, ubicada en el polo petroquímico de Bahía Blanca, cuenta con una capacidad instalada de alrededor de 1.320.000 toneladas anuales de urea granulada y produce además cerca de 790.000 toneladas de amoníaco por año.

La localización de la planta es considerada estratégica por su acceso competitivo a gas natural y energía eléctrica, insumos críticos para la producción de fertilizantes nitrogenados. La compañía complementa su operación con oficinas administrativas en la Ciudad de Buenos Aires y terminales logísticas en Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás y Puerto General San Martín, lo que le permite cubrir de manera eficiente la demanda en todo el territorio nacional.

Además de urea, Profertil desarrolla mezclas y soluciones a medida, adaptadas a las características de los suelos y las necesidades productivas de cada región agrícola.

La salida de Nutrien y la transferencia de la participación de YPF marcan un punto de inflexión en el mercado argentino de fertilizantes, que queda mayoritariamente bajo control de empresas nacionales y cooperativas. El proceso de adquisición, que requirió la validación de organismos regulatorios y negociaciones complejas con la casa matriz internacional, se estructuró en dos etapas: primero la compra del 50% de Nutrien y luego la participación de YPF, tras el aval del Directorio.

Con este nuevo esquema accionario, el sector enfrenta el desafío de profundizar la integración entre producción agropecuaria e industria química, garantizar el abastecimiento interno y evaluar el impacto de esta reconfiguración sobre precios y disponibilidad de insumos en las próximas campañas agrícolas, mientras YPF acelera su reposicionamiento como actor central del desarrollo energético argentino.