Las importaciones vía courier aumentaron un 300% en el año y llegan US$694 millones

Las importaciones puerta a puerta, vía courier, se multiplicaron en 2025 tras la desregulación que realizó el Gobierno.

Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier se triplicaron en 2025 y acumularon pagos por US$ 694 millones entre enero y octubre, según un informe de la consultora Analytica. El fenómeno refleja no solo una tendencia creciente del comercio electrónico internacional, sino también un cambio provocado por la desregulación del comercio exterior con el aumento de los topes para realizar este tipo de operaciones y el desbloqueo de las importaciones de todo tipo de productos.

Los datos oficiales muestran que el gasto en importaciones de particulares mediante courier se ubicó 292,1% por encima del registrado en el mismo período de 2024. Solo en octubre, las operaciones alcanzaron US$92 millones, lo que representa un aumento interanual del 289,9%.

Desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se ha estabilizado en torno a los US$100 millones mensuales, una cifra que analistas entienden como indicativa de una demanda sostenida, aunque —según la consultora— el techo de crecimiento aún no está a la vista.

Envíos por correo internacional courier Foto: DPA Envíos por correo internacional courier Foto: DPA Requisitos para acceder al courier El crecimiento explosivo del courier está estrechamente ligado a los cambios en la normativa aduanera impulsados en los últimos años por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A principios de 2025 se actualizaron los límites establecidos para este régimen

Peso máximo por paquete: 50 kg.

Valor máximo de cada envío: US$ 3.000.

Sin límite de envíos por courier privado.

En el caso de los llamados pequeños envíos, se permite hasta tres unidades por operación y un máximo de cinco envíos por persona al año. Además, las compras de hasta US$ 400 quedan exentas de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque siempre se debe pagar el IVA correspondiente. Al recibir un paquete por courier, no es necesario realizar un registro web adicional en ARCA, un requisito que sí aplica si el envío llega por Correo Argentino.