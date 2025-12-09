Récord de importaciones de bienes de consumo: acumulan US$8.376 millones, el valor más alto en 21 años

La apertura comercial trajo bajo el brazo un boom de importaciones . Pero un rubro se colocó en niveles récord : las compras al exterior de bienes de consumo acumulan en el año US$ 8.376 millones, el valor más alto en 21 años.

En septiembre, las importaciones de bienes de consumo totalizaron US$1.157 millones, lo que llevó al acumulado de enero-septiembre a US$ 8.376 millones, el mayor monto desde 2004, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA),

"Este monto supera en 1.693 millones de dólares el récord previo, registrado en el mismo período de 2018, lo que implica un incremento del 25,3%", destacaron desde el CEPA.

En términos relativos, las importaciones de Bienes de Consumo representan el 14,6% del total de importaciones de bienes en 2025, ubicándose 4,1 puntos porcentuales por encima del mismo período de 2023.

Durante los primeros tres trimestres de 2025, el crecimiento de las importaciones fue liderado por sectores clave. El rubro de Electrodomésticos, baterías y lámparas experimentó el mayor salto, aumentó un 217,7% frente a 2023, y representó el 8,4% del total. Le siguió Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con un incremento del 69,3% frente a 2023 y una participación del 8,4%.

Otros sectores con fuertes alzas fueron Prendas de vestir, que subió 99,2% frente a 2023 (6,3% del total), y Productos alimenticios, que se expandió un 49,4% frente a 2023, concentrando la mayor porción de las importaciones (16,4%). Luego, Marroquinería creció un 21,3% frente a 2023.

Nuevas empresas y reconfiguración del mercado

El informe del CEPA también mostró el aumento de nuevas empresas importadoras, 9.235 compañías se incorporaron a la importación de bienes de consumo, un 70% más que 2023. Las mayores subas se registraron en: Productos de caucho y plástico (+2.490), Marroquinería (+1.524), Prendas de vestir (+1.391) y Electrodomésticos, baterías y lámparas (+1.069).

En paralelo, el análisis resaltó que el crecimiento récord de las importaciones se da en desmedro de la industria nacional. El retroceso de la producción local es evidente: mientras las importaciones de electrodomésticos crecieron 217,7% (contra 2023), la producción nacional de aparatos de informática, televisión y comunicaciones retrocedió 25,7%.

Las importaciones de prendas de vestir aumentaron 61,8% (vs 2023). En su lugar, la producción de productos textiles se cayó 18,9%. En tanto, en el sector de alimentos y bebidas, la producción nacional tuvo una contracción de apenas 0,2%, aunque trepó un 49,4% de las importaciones del sector.