Leapmotor establece un récord con 81.569 entregas en mayo de 2026

Leapmotor continúa su sólida trayectoria de crecimiento y ha alcanzado en mayo de 2026 un récord histórico mensual de entregas, con 81.569 vehículos entregados (entre el mercado nacional y las exportaciones).

Este resultado supone un nuevo hito significativo para la marca, ya que representa un aumento del 81 % en comparación con mayo de 2025 y un incremento del 14,26 % respecto a abril.

Desde una perspectiva anual, este crecimiento sostenido también se refleja en los resultados acumulados de la empresa. En los primeros cinco meses del año, Leapmotor entregó un total de 263.111 vehículos, lo que representa un aumento del 51,51 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

El resultado se suma al impulso adquirido en abril, cuando Leapmotor ya había alcanzado un máximo anterior de 71.387 unidades. Con los resultados de mayo, la empresa refuerza su posición como una de las marcas de vehículos eléctricos de más rápido crecimiento, impulsada por una fuerte demanda del mercado y una oferta de productos cada vez más competitiva.

El último lanzamiento de Leapmotor a nivel mundial

Leapmotor se dispone a acelerar aún más su expansión internacional. Este mes, el hatchback eléctrico B05 se lanzará en 28 mercados extranjeros, lo que supone un paso clave en la estrategia global de la marca. Se espera que este lanzamiento impulse la evolución de Leapmotor más allá de su enfoque actual en vehículos asequibles para el mercado masivo, lo que le permitirá entrar en segmentos de mayor margen y ampliar su base de clientes.

Con unas ventas récord, una presencia internacional en crecimiento y un giro estratégico hacia segmentos de mayor valor, Leapmotor sigue reforzando su impulso mientras da forma al futuro de la movilidad eléctrica en todo el mundo.