Nueva Fiat Toro: detalles del nuevo motor híbrido que reduce el consumo
Stellantis oficializó el lanzamiento de la actualización de la Fiat Toro híbrida, que introduce de forma inédita la asistencia eléctrica de 48 voltios.
Stellantis presentó la nueva Fiat Toro, una actualización del utilitario deportivo compacto que se inscribe como la primera camioneta con tecnología híbrida ligera producida en el polo industrial de Brasil. A una década de su debut comercial en la región, el modelo introduce la arquitectura de propulsión MHEV de 48 V.
Arquitectura MHEV de 48 V: Menor consumo y torque instantáneo
La innovación mecánica de la gama 2027 radica en el debut del sistema híbrido ligero de bajo voltaje de Stellantis, acoplado al bloque naftero Turbo 270 de cuatro cilindros. Este dispositivo eléctrico multifuncional asiste de forma automatizada al motor de combustión interna, administrando los flujos de energía mediante una unidad de control electrónico central:
Eficiencia operativa: La interacción entre ambos propulsores permite registrar una reducción de hasta el 12% en el consumo de combustible y una disminución aproximada del 11% en las emanaciones de dióxido de carbono ($CO_2$).
Recarga por inercia: El esquema técnico prescinde de conexiones a tomas de corriente externas. La batería de 48 V recupera su nivel energético de forma fluida mediante una estrategia de regeneración cinética durante las fases de desaceleración y frenado del vehículo.
Respuesta dinámica: El motor eléctrico interviene directamente sobre la curva de aceleración del vehículo aportando un extra de hasta 65 Nm de par motor eléctrico instantáneo, eliminando el retardo del turbocompresor y mejorando la agilidad en maniobras de sobrepaso.
Renovación de diseño e intermitentes secuenciales
En el plano estético exterior, el modelo acentúa su impronta frontal mediante la adopción de una parrilla trapezoidal de diseño geométrico atravesada por lamas verticales rectas. El conjunto lumínico principal se unifica en tecnología íntegramente LED, desplazando los proyectores hacia los extremos del paragolpes sobre las tomas de aire para incrementar la percepción visual de anchura, efecto que se complementa con la instalación de una placa protectora (skid plate) más ancha en la zona baja.
La firma lumínica superior de las luces de circulación diurna (DRL), cuya distribución interna se estructuró originalmente mediante bloques de píxeles, incorpora por primera vez la función de intermitentes secuenciales dinámicos. Este recurso técnico aporta un componente visual característico del segmento premium y eleva las condiciones de seguridad al incrementar la visibilidad de las maniobras de giro en entornos de alta densidad de tránsito.
Asistencias a la conducción (ADAS) de serie
En concordancia con las demandas de protección actuales, la gama 2027 estandariza la dotación de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de serie para la totalidad de sus versiones disponibles en el mercado:
Dispositivos base (Todas las versiones): Incorporan de fábrica el asistente de frenado autónomo de emergencia con alerta de colisión frontal, detector de cambio involuntario de carril con corrección activa y el sistema de conmutación automática de luces altas en carretera.
Dispositivos avanzados (Versiones Ultra y Ranch): Suman de manera nativa el sensor de monitoreo de punto ciego en los espejos retrovisores exteriores y el detector de alerta de tráfico cruzado trasero (elementos disponibles en carácter de opcionales libres para el nivel de equipamiento Volcano).
Habitáculo digital y dote de confort
El entorno interior del vehículo unifica las soluciones de confort de los utilitarios deportivos con las necesidades de versatilidad de una pickup de carga. Todas las variantes de la gama disponen de un tablero de instrumentos digital con pantalla de 7 pulgadas, transmisión automática y freno de estacionamiento electrónico con función de retención automática. A partir de la variante Volcano, la consola central añade una central multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas orientada verticalmente para facilitar la navegación y la gestión de la conectividad de los teléfonos inteligentes.
Tres opciones de motorización
La oferta mecánica se diversifica para atender las necesidades específicas de transporte de cargas pesadas o desplazamientos urbanos cotidianos, estructurando la gama sobre tres bloques motrices bien diferenciados:
Turbo 270 Flex MHEV
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Configuración: Motor naftero de cuatro cilindros con turbocompresor y asistencia eléctrica de 48 voltios.
Potencia y torque: Desarrolla 176 CV de potencia máxima y un par motor de 270 Nm.
Disponibilidad: De serie en los niveles de equipamiento Volcano y Ultra.
MultiJet 2.2 Turbodiésel
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Configuración: Bloque turbodiésel de cuatro cilindros optimizado para incrementar los valores de fuerza y eficiencia.
Potencia y torque: Entrega una potencia máxima de 200 CV y una fuerza de torsión neta de 450 Nm.
Disponibilidad: De serie en las variantes Volcano Diesel y Ranch.
Turbo 270 Flex (Convencional)
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Mantiene la configuración tradicional de combustión interna pura de 1,3 litros con turbocompresor para las opciones de acceso a la gama comercial.