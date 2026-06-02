Nueva Fiat Toro: detalles del nuevo motor híbrido que reduce el consumo

Stellantis oficializó el lanzamiento de la actualización de la Fiat Toro híbrida, que introduce de forma inédita la asistencia eléctrica de 48 voltios.

Stellantis presentó la nueva Fiat Toro, una actualización del utilitario deportivo compacto que se inscribe como la primera camioneta con tecnología híbrida ligera producida en el polo industrial de Brasil. A una década de su debut comercial en la región, el modelo introduce la arquitectura de propulsión MHEV de 48 V.

Arquitectura MHEV de 48 V: Menor consumo y torque instantáneo La innovación mecánica de la gama 2027 radica en el debut del sistema híbrido ligero de bajo voltaje de Stellantis, acoplado al bloque naftero Turbo 270 de cuatro cilindros. Este dispositivo eléctrico multifuncional asiste de forma automatizada al motor de combustión interna, administrando los flujos de energía mediante una unidad de control electrónico central:

Eficiencia operativa: La interacción entre ambos propulsores permite registrar una reducción de hasta el 12% en el consumo de combustible y una disminución aproximada del 11% en las emanaciones de dióxido de carbono ($CO_2$).

Recarga por inercia: El esquema técnico prescinde de conexiones a tomas de corriente externas. La batería de 48 V recupera su nivel energético de forma fluida mediante una estrategia de regeneración cinética durante las fases de desaceleración y frenado del vehículo.

Respuesta dinámica: El motor eléctrico interviene directamente sobre la curva de aceleración del vehículo aportando un extra de hasta 65 Nm de par motor eléctrico instantáneo, eliminando el retardo del turbocompresor y mejorando la agilidad en maniobras de sobrepaso. Fiat Toro Fiat Toro Fiat Renovación de diseño e intermitentes secuenciales En el plano estético exterior, el modelo acentúa su impronta frontal mediante la adopción de una parrilla trapezoidal de diseño geométrico atravesada por lamas verticales rectas. El conjunto lumínico principal se unifica en tecnología íntegramente LED, desplazando los proyectores hacia los extremos del paragolpes sobre las tomas de aire para incrementar la percepción visual de anchura, efecto que se complementa con la instalación de una placa protectora (skid plate) más ancha en la zona baja.

La firma lumínica superior de las luces de circulación diurna (DRL), cuya distribución interna se estructuró originalmente mediante bloques de píxeles, incorpora por primera vez la función de intermitentes secuenciales dinámicos. Este recurso técnico aporta un componente visual característico del segmento premium y eleva las condiciones de seguridad al incrementar la visibilidad de las maniobras de giro en entornos de alta densidad de tránsito.

Asistencias a la conducción (ADAS) de serie En concordancia con las demandas de protección actuales, la gama 2027 estandariza la dotación de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de serie para la totalidad de sus versiones disponibles en el mercado: