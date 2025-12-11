Batalla campal en la estación Quilmes: un apuñalado y cuatro detenidos

Una violenta pelea en la estación Quilmes del Tren Roca dejó a un joven apuñalado, un brigadista herido y cuatro imputados.

Una violenta pelea ocurrida en la noche del jueves en la estación Quilmes del Tren Roca, donde una pelea entre dos grupos terminó con un joven apuñalado, un brigadista herido y cuatro personas imputadas. El conflicto comenzó en la dársena de colectivos, cuando tres jóvenes iniciaron los disturbios arrojando piedras.

La gresca se extendió hacia el hall central y el sector sur del andén. En medio del caos, se sumaron otros cuatro participantes, entre ellos un muchacho con el torso desnudo y ensangrentado, que desde las vías lanzó piedras contra el grupo rival.

Personal de la Policía Federal intervino inmediatamente, demoró al herido y solicitó la asistencia médica correspondiente, mientras trabajadores de Trenes Argentinos lograron retener a los otros tres acusados.

Detenidos en la estación Quilmes La situación escaló cuando los agresores siguieron arrojando objetos contundentes hacia la estación, uno de los cuales impactó en un brigadista. Al avanzar con la requisa, los uniformados secuestraron una cuchilla y una tijera que habrían sido utilizadas durante la pelea.

Todos los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1 de Quilmes. El joven apuñalado y el trabajador lesionado fueron derivados al hospital de Iriarte, donde confirmaron que el herido por arma blanca permanece fuera de peligro.