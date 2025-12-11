Hallaron sin vida a Thiago, el chico de 13 años que había sido arrastrado por el río Neuquén

Luego de tres extensas jornadas de búsqueda, los equipos de rescate localizaron este jueves por la mañana el cuerpo sin vida de Thiago, el chico de 13 años que había desaparecido el lunes tras ser arrastrado por la corriente del río Neuquén , en una zona cercana a la ciudad de Centenario.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Tercer Puente, en un sector de acceso complejo y con fuertes corrientes. En este operativo trabajaron de manera conjunta efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Centenario y la Brigada de Buceo y Rescate de la Policía de Neuquén, que participó desde el primer momento del operativo.

La identificación llegó donde los rescatistas extrajeron el cuerpo tras una maniobra que requirió el uso de motos de agua. El subcomisario Raúl Cabeza, jefe de la Brigada de Buceo y Rescate de la Policía neuquina, explicó al medio local LM Neuquén que el cuerpo se encontraba “en el interior del cauce”, en una zona donde la fuerza del agua dificultó el acceso de los buzos.

La tragedia ocurrió este lunes por la tarde, cuando Thiago se encontraba junto a familiares en río, en un sector cercano al loteo Prima Terra, dentro del barrio Nueva España de Centenario. La familia, se había acercado a la zona aprovechado la jornada de calor. Según los testimonios, cuando se estaban retirando, Thiago no logró hacer pie y fue arrastrado por la corriente. Un primo mayor intentó auxiliarlo, pero no consiguió alcanzarlo y después lo perdió de vista en el caudal.

Desde el primer momento, bomberos y fuerzas de seguridad desplegaron embarcaciones y personal de tierra. Víctor Arroyo, subjefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, explicó que la zona donde ocurrió la desaparición presenta condiciones de riesgo variables. "El río tiene profundidades irregulares que pueden llegar hasta los 9 metros en algunos puntos", señaló, algo que complicó las tareas de rescate.

A este escenario se sumaron las lluvias del martes, que incrementaron el caudal del río y arrastraron troncos y ramas, obligando a replantear la estrategia de búsqueda. Durante las primeras horas, los equipos aprovecharon que el nivel del agua era relativamente bajo en el punto donde Thiago fue visto por última vez. Sin embargo, el aumento del caudal modificó hizo que se tenga que ampliar la zona de búsqueda.

A medida que avanzaron los días, el operativo debió incorporar el uso de drones, que permitió inspeccionar áreas de difícil acceso desde el aire. Hasta que finalmente el cuerpo fue finalmente hallado a unos 400 metros antes de llegar al puente carretero, debajo del Tercer Puente.

Allí, si bien se había confirmado la identidad del niño, fue la familia quien brindó la confirmación definitiva. Tras la recuperación, intervinieron equipos médicos y personal de Criminalística para realizar las evaluaciones correspondientes y determinar las circunstancias del fallecimiento.