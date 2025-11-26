Conmoción: encontraron el cuerpo del joven menonita que había desaparecido tras ser arrastrado por el río

El cuerpo de David Neufeld, de 20 años , fue encontrado finalmente en la zona de Negro Muerto, cerca de Conesa en Río Negro , donde se realizaba la búsqueda de los tres integrantes de la colonia menonita Nueva Esperanza que habían desaparecido el domingo tras ser arrastrados por la corriente del río Negro, según confirmaron fuentes policiales.

Los cuerpos de su padre Jacobo Neufeld y su hermana Ana, de 16 años, habían sido encontrados horas antes río abajo y trasladados en un vehículo fúnebre hacia Guatraché, en La Pampa, donde reside la comunidad.

Según la reconstrucción oficial, la primera en ingresar al agua fue Ana Neufeld, de 16 años, quien no pudo hacer pie y fue arrastrada por la corriente. Su papá, Jacobo Neufeld, y su hermano David se tiraron para intentar rescatarla, pero tampoco lograron salir del agua debido a la fuerza de la correntada.

Un trabajador metalúrgico que estaba en la zona dio el alerta de esta situación. En la tarde del domingo se acercó a la Comisaría 20 para denunciar las desapariciones y contó lo que vio.

Tras esta denuncia, la brigada Rural, Prefectura Naval y el personal de bomberos comenzaron un intenso rastrillaje por la zona costera, aunque el primer operativo no dio resultados positivos. La búsqueda no se detuvo durante la noche y se intensificó el lunes con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y la utilización de un dron para el avistamiento aéreo, del Cuerpo de Criminalística de la Policía de Río Negro.

¿Por qué la familia estaba en esa zona del río?

De acuerdo a las fuentes policiales, la familia no conocía la fuerza de la correntada en esa zona del río, ya que se habían radicado ahí hacía poco al adquirir la propiedad. Previamente, vivían en La Pampa. Los tres fallecidos son parte de la Colonia Menonita de Guatraché, que se instaló hace algunas semanas en el Valle Medio.

¿Qué características tiene el lugar del incidente?

Baqueanos consultados por medios locales agregaron que la joven se habría arrojado en un sector cercano a un tramo donde el río se abre en cuatro brazos, lo que incrementa la velocidad del escurrimiento hacia el mar y complica la posibilidad de rescate.

¿Por qué no se le hará la autopsia al cuerpo del joven menonita?

En el caso de David Neufeld, los peritajes iniciales no detectaron signos de criminalidad, por lo que no se realizará autopsia. El cuerpo será trasladado directamente para su velorio. Los tres cuerpos fueron entregados a los familiares para continuar con el protocolo interno de la colonia menonita.

¿Dónde serán velados los fallecidos?

Los restos de Jacobo y Ana habían sido trasladados en un vehículo fúnebre hacia Guatraché, en La Pampa, donde reside la comunidad menonita. El cuerpo de David seguirá el mismo destino para que la familia pueda realizar el velorio según sus tradiciones.