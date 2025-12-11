Brutal crimen en Neuquén: fue a comer a la iglesia, volvió a su casa y lo quemaron vivo

Juan Aníbal Pino (62) fue quemado vivo en su casa de Neuquén. Dos sospechosos fueron detenidos acusados de homicidio simple en calidad de coautores.

Un terrible episodio tuvo lugar en la provincia de Neuquén, donde un hombre, identificado como Juan Aníbal Pino (62) fue a almorzar a la iglesia junto a dos personas, luego volvió a su casa y tras una discusión con los dos hombres, lo quemaron vivo. Los dos sospechosos ya fueron detenidos.

El brutal crimen ocurrió el sábado pasado, cerca de las 19.40, en la vivienda de Pino, ubicada en la calle Libertad al 700. Luego de que los tres almorzaron juntos, se dirigieron hacia el domicilio de la víctima. Allí, los tres consumieron bebidas alcohólicas.

¿Cómo se desató el crimen en Neuquén? En un momento, se desató una violenta pelea en uno de los dormitorios. Pino recibió un golpe en la cabeza y se desvaneció. Antes de irse de la casa, los dos sospechosos la prendieron fuego mientras el hombre de 62 años seguía con vida.

Los Bomberos se hicieron presentes en el lugar y en una de las habitaciones encontraron el cuerpo carbonizado de Pino. Por el crimen, dos hombres, identificados como F.A.S. y J.A.P, fueron detenidos.