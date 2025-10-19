Detuvieron al hombre acusado del crimen de Azul, la mujer trans que apareció muerta en un canal

Luego de la detención del acusado, investigan un posible crimen de odio tras el hallazgo del cuerpo de la mujer trans en un canal de Neuquén.

La mujer trans fue hallada el pasado martes, en un caso que se investiga como crimen de odio.

Tras el horroroso crimen de Azul Semeñenko, una mujer trans de 49 años que fue hallada en un canal en la provincia de Neuquén, envuelta en plástico, en las últimas horas las autoridades locales habrían detenido a un hombre de 59, acusado del crimen.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la detención se llevó a cabo este sábado en un trabajo en conjunto entre la Policía y fuerzas periciales. La detención del acusado del crimen se realizó tras un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Copahue, en el barrio Belgrano.

Allí, las autoridades hallaron elementos durante el procedimiento que resultaron suficientes para la detención del hombre. Aún se desconocen los elementos encontrados y su implicancia con el crimen.

El allanamiento fue solicitado por la fiscal Guadalupe Inaudi, a cargo de la investigación judicial, y en los próximos días evaluará la imputación del detenido. Mientras tanto, otro de los fiscales a cargo calificó que la causa se investiga como un crimen de odio, algo que cuenta con un agravante penal.