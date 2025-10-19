Un colectivo chocó contra un auto en Boedo: una pareja y su hija terminaron heridos
El choque ocurrió durante la mañana del domingo, donde un colectivo de la línea 23 impactó contra un vehículo. Los tres pasajeros del rodado resultaron heridos.
Este domingo por la mañana, en el marco del Día de la Madre, se produjo un fuerte choque en el barrio porteño de Boedo. Allí, un colectivo perteneciente a la línea 23 impactó contra un vehículo en el que se trasladaban tres personas: una pareja junto a su hija. Los tres pasajeros resultaron heridos y debieron ser trasladados a un hospital.
El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las calles Carlos Calvo y Maza, donde, a partir del choque, la calzada quedó interrumpida, ya que ambos rodados permanecieron sobre el cruce.
El colectivo impactó contra el lateral izquierdo del vehículo Renault Logan, a la altura de la puerta del conductor, mientras que la unidad de la línea 23 sufrió el golpe en la parte derecha.
Los heridos tras el choque
Tras el accidente, personal de la Policía de la Ciudad y del SAME llegó al lugar para asistir a los heridos, quienes luego fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía, ya que los tres presentaban lesiones producto del impacto.
Si bien el colectivo de la línea 23 transportaba varios pasajeros, ninguno de ellos resultó herido tras el choque.