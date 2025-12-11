Caso Liam Payne: conceden prisión domiciliaria a uno de los acusado en la causa

La Cámara de Casación otorgó arresto domiciliario a uno de los imputado por la muerte de Liam Payne. Se trata de un empleado del hotel de Palermo.

La Justicia argentina otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Brian Nahuel Paiz, el mozo acusado de haber facilitado la droga consumida por Liam Payne antes de su muerte. El exintegrante de One Direction cayó desde un tercer piso del Hotel CasaSur, en Palermo, el 16 de octubre de 2024, episodio que aún conmociona al ambiente artístico internacional.

La decisión fue adoptada por la Sala 3 de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Alfredo Bruzzone. El tribunal autorizó que Paiz cumpla arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico, tras analizar un recurso presentado por su defensa.

Los abogados habían solicitado el beneficio argumentando problemas de salud del imputado durante su permanencia en una alcaidía de la Policía de la Ciudad. Aunque la fiscalía se opuso y el tribunal de juicio rechazó inicialmente el pedido, los camaristas consideraron que Paiz no tiene antecedentes penales, posee domicilio fijo y no representa riesgo procesal. De todas formas, recordaron que el acusado se mudó sin notificar a los magistrados, lo que motivó una orden de captura previa.

Avanza la causa por la muerte de Liam Payne La causa avanza mientras se mantienen las dudas sobre las circunstancias que rodearon la muerte del cantante británico.

La autopsia reveló un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo prescrito, combinación que habría colocado a Payne en un estado de “disminución notoria o abolición de la conciencia” antes de la caída fatal.