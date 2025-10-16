A un año de la tragedia: revelan fotos de Liam Payne solo en el hotel de Palermo antes de su fatal caída

A un año de la muerte de Liam Payne en Buenos Aires, el diario The Sun publicó fotos inéditas del artista en el lobby del hotel.

Las fotos se tomaron horas antes de la muerte de Liam Payne. / @liampayne

A un año de la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de la boy band One Direction, la prensa británica reavivó la conmoción al publicar nuevas imágenes tomadas horas antes del lamentable suceso que destrozó a sus fanáticas. El diario The Sun difundió dos fotografías inéditas del artista durante su estadía en Buenos Aires.

Fotos inéditas de Liam Payne horas antes de su muerte reavivan la polémica Nuevas fotos de Liam Payne en la noche antes de morir en Buenos Aires. Las postales, que también fueron mostradas en el programa Puro show, muestran al cantante en el lobby del hotel Casa Sur Palermo, el lugar donde se hospedaba. En las imágenes se lo ve solo, aparentemente concentrado en su computadora.

Estas nuevas imágenes refuerzan una versión que se manejaba en torno a los últimos momentos del artista. El panelista Pampito comentó sobre las postales: "De esta imagen se había hablado mucho, porque se decía que él había estado en el lobby tirado con la computadora y que ahí comenzó el conflicto”.

liam payne ultima noche (1) La causa judicial por el deceso tiene dos imputados. Captura El trece La difusión de las fotografías reavivó el dolor de los seguidores de Liam Payne, quienes mantienen activo un pequeño santuario frente al hotel porteño. Allí, bajo un árbol, se recuerda al músico con cartas, flores y fotografías, evidenciando el profundo impacto que dejó su partida.