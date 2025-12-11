El asesinato de un joven en San Rafael llegará a la Suprema Corte: los reclamos al juicio por jurados

Los tres acusados por el asesinato de Luciano Gómez (18) , ultimado de 11 puñaladas a mediados de 2023 en San Rafael , fueron condenados semanas atrás por medio de un juicio por jurados. Sin embargo, dos de ellos casaron el fallo y ahora será analizado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Yair Orellana, Alexis Antúnez y Facundo Cervera fueron los tres condenados el 30 de octubre de este año. Las penas que recibieron fueron desde los 20 a los 28 años de prisión tras ser señalados como c oautores del delito de homicidio simple agravado por la participación de un menor en el hecho. Además, en el caso de Antúnez su pena total es de 33 años al sumarse otra condena que tenía pendiente.

Tras la sentencia, los abogados defensores de Antúnez y Cervera —conocido por ser hijo del exjugador futbolista Jorge el Loco Cervera — presentaron un recurso de casación exponiendo varios puntos por los que sostienen que el proceso judicial celebrado en los Tribunales del Sur provincial no fue adecuado.

Con esto buscan, principalmente, la nulidad total absoluta del juicio, o en su defecto, que la carátula cambie a homicidio en el contexto de riña , lo que supondría una reducción de las penas.

En este documento, los letrados Waldo Torres y Mariana Sánchez, defensores de Cervera, y Paulino Valentini , representante legal de Antúnez, expusieron una serie de puntos sobre el juicio por jurados en el que fueron condenados sus clientes.

Aseguraron que desde el comienzo del proceso en contra de sus defendidos existió una arbitrariedad desde la conformación del plexo probatorio. Según el documento presentado, la investigación penal preparatoria fue sesgada con el objetivo de inculpar, principalmente, a Cervera.

Otro punto sostiene que algunos testigos que formaron parte de las audiencias cambiaron arbitrariamente sus relatos del hecho, marcando que estaban corrompidos por la rivalidad entre clubes de futbol sanrrafaelinos, intrínsecamente relacionados en el crimen de Luciano Gómez.

También denunciaron que se impidió a la defensa de Cervera demostrar pruebas que, según argumentaron, hubieran probado la inocencia de su defendido. Estas serían una solicitud de que el médico forense explicara la ausencia de lesiones en el cuerpo del condenado y el pedido de exhibir la ropa que vestía el imputado para demostrar una presunta falta de manchas hemáticas

Además, otro señalamiento fue que desconfían de la imparcialidad de uno de los 12 miembros del jurado. Se trata de una mujer que había sido víctima de un caso de hurto con escalamiento, perpetrado por un cliente de Waldo Torres. A partir de esta conexión, se había solicitado que no sea colocada en el proceso, cosa que fue denegada.

Por otro lado, indicaron que las instrucciones del juez técnico del juicio, Ariel Hernández, a los miembros del jurado popular no fueron correctas, ya que utilizó el concepto de "agresión" en lugar del de "riña", a la hora de mencionar una de las calificaciones que podían elegir a la hora de llegar al veredicto final. Las defensas consideraron que esa situación los perjudicó.

image Ariel Hernández, el juez técnico de este proceso judicial.

En torno a la pena aplicada al hijo del mencionado exfutbolista, su defensa planteó en el documento que esta excede la culpabilidad y es desproporcionada, ya que se dictó más por el impacto social del caso que por lo expuesto por ellos en el proceso.

Estos argumentos, entre otros, serán analizados por el máximo tribunal mendocino para definir el futuro de los sujetos condenados por el caso del brutal asesinato de un joven a la salida de una fiesta en San Rafael.

El asesinato de Gómez: un duelo entre hinchas en una fiesta

Un cumpleaños de 15 años fue la excusa para una masiva fiesta en la zona de Pueblo Soto, San Rafael. Allí, sobre la madrugada del domingo 20 de agosto de 2023, comenzó a sonar la conocida canción del grupo de cumbia Yerba Brava: La Cumbia de los Trapos, con la mítica estrofa: "Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón”.

Esta letra fue la que puso en marcha el conflicto dentro del recinto entre fanáticos de dos clubes sanrafaelinos. El Club Sportivo Ballofet, por el que hinchaban los tres detenidos, y el Club Atlético San Luis, el club de la víctima.

Con la reconocida cumbia sonando, dos grupos identificados con cada club comenzaron a insultarse. Aunque dentro del cumpleaños la cosa no pasó a mayores, poco después el conflicto se trasladó a la calle, donde los condenados estaban esperando cruzarse con el otro grupo de hinchas.

Al encontrarse frente a frente se desató una pelea en la que la víctima quedó con la espalda contra una tela romboidal y de cara al grupo de atacantes. En ese momento, sin escapatoria posible, Gómez fue apuñalado un total de once veces por diferentes partes de su cuerpo. Las heridas le significaron la muerte poco después de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Schestakow.

Portada gomez sr Luciano Gómez, la víctima fatal del hecho ocurrido en agosto de 2023, junto a su madre, quien declaró este lunes en el juicio por jurados. MDZ.

En cuestión de horas, los presuntos responsables fueron identificados y se realizaron una serie de allanamientos y procedimientos policiales durante la mañana del mismo domingo en los que fueron capturados.

Además de los tres condenados, un menor de 15 años, que también participó en el ataque, fue entregado por su madre en la Unidad De Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescente (UPANA, ex Comisaría del Menor). Este será juzgado por un juzgado por un Tribunal Penal de Menores.

Ahora este caso contará con un nuevo episodio judicial, donde el máximo tribunal mendocino deberá rever el proceso judicial y definir si da lugar a los planteos presentados por las defensas.