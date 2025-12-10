"Me cuesta mucho sin vos": la desgarradora despedida al nene que fue asesinado por su papá en Coronel Suárez

Los familiares y allegados de Francisco Suárez lo despidieron y expresaron su dolor a través de las redes sociales.

Los efectivos hallaron los cuerpos de Gustavo Suárez y Francisco en un camión que estaba estacionado sobre la ruta 60.

El partido bonaerense de Coronel Suárez sigue conmocionado por el filicidio de Francisco Suárez, el menor de cuatro años que fue asesinado de un tiro en la cabeza por su papá, Gustavo Suárez (48). Tras matar a su hijo, el hombre se quitó la vida.

A través de las redes sociales, los familiares del menor lo despidieron y expresaron su dolor. “Descansá en paz, mi vida. Siempre te voy a tener en mi corazón, para toda la vida”, escribió Ángel Hernández, uno de los seres queridos de Francisco.

“Fuiste una persona increíble, mi sobrinito de otra sangre. No me voy a olvidar más todos los momentos que pasamos juntos e ir a tomar helado, o que te compre tu coquita”, continúa la publicación que compartió Ángel en su cuenta de Facebook. Y concluyó: “Te voy a extrañar mucho, mi vida. Dame fuerzas para seguir, gordito. Me cuesta mucho sin vos”.

A su vez, la tía de la víctima compartió: “Para siempre en mi corazón, mi bebé. Te amo para siempre, nos vemos pronto. No sabes el dolor que tengo en mi corazón”.

Quién era Gustavo Suárez El hombre de 48 años se dedicaba a ser transportista y vivía en la localidad bonaerense de Huanguelén, partido de Coronel Suárez. Según trascendió, existían antecedentes de violencia familiar entre los padres, además de medidas cautelares vencidas desde el 4 de diciembre.