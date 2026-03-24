Horror en Moreno: detuvieron a un portero acusado de abusar de una nena en el baño de una escuela

Detuvieron en Moreno a un auxiliar acusado de abusar de una nena en una escuela. Las pericias médicas y psicológicas fueron clave en la causa.

La nena lo contó en su casa, lo que derivó en la denuncia y conmocionó a la escuela en Moreno.

Un auxiliar de portería de 40 años fue detenido en Moreno, acusado de abusar sexualmente de una nena de seis años dentro del baño de la Escuela Primaria N° 7 Antártida Argentina, en La Reja. La denuncia de la familia, junto con los informes médicos y psicológicos, impulsaron la causa judicial.

Por el momento, la Justicia ordenó la detención de Claudio Wenceslao Ojeda, quien se desempeñaba como portero. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la niña relató en su casa que el acusado la habría encerrado en el baño, abusado y exhibido sus genitales. Ese testimonio fue determinante para que la familia radicara la denuncia y se iniciara la investigación judicial.

La intervención de la fiscal A partir de esto, la causa comenzó a avanzar con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Moreno-General Rodríguez, donde la fiscal a cargo, Luisa Pontecorvo, ordenó la realización de un examen ginecológico. El estudio arrojó la presencia de equimosis en la zona genital de la menor.

La polémica en la escuela El informe fue incorporado al expediente y analizado por el secretario de la Fiscalía, Pablo Córdoba, quien dispuso la intervención de profesionales especializados. En una primera instancia, los elementos reunidos no fueron suficientes para concretar la detención del sospechoso, ya que una docente negó haber encontrado a la niña en el baño, como ella había declarado.

Sin embargo, el avance de las pericias psicológicas resultó clave. Los especialistas concluyeron que la menor no estaba mintiendo, lo que fortaleció la credibilidad de su testimonio.