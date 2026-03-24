Buscan desesperadamente a una mujer y a sus dos hijos en Jujuy: uno es un recién nacido
Romina Nahir Nasif desapareció junto a sus dos hijos, una nena de 4 años y un bebé. Piden colaboración para encontrarlos.
La semana pasada una mujer, identificada como Romina Nahir Nasif (27), desapareció junto a sus hijos, Ámbar Victoria Nasif y Mario Alejandro Nasif, en la provincia de Jujuy. Según trascendió, la niña tiene cuatros años, mientras que Mario tiene tan solo un mes.
Según informó el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), los tres fueron vistos por última vez el pasado miércoles 18 de marzo. Dos días después, sus familiares reportaron las desapariciones.
Descripción física de los desaparecidos
- Romina: mide aproximadamente 1,68 metros de altura, de contextura física robusta, de tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha, utiliza anteojos y la última vez que la vieron vestía un pantalón de tipo vaquero celeste claro y zapatillas blancas.
- Ámbar: de contextura física delgada, de tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes. Al momento de su desaparición llevaba unas zapatillas deportivas blancas.
- Alejandro: mide aproximadamente 50 centímetros de altura, es de contextura física robusta, de tez blanca y cabello corto negro.
Por último, desde el CINDAC detallaron que quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, deben comunicarse a la línea 911/388-6828607/388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana.