Buscan desesperadamente a una mujer y a sus dos hijos en Jujuy: uno es un recién nacido

Romina Nahir Nasif desapareció junto a sus dos hijos, una nena de 4 años y un bebé. Piden colaboración para encontrarlos.

La semana pasada una mujer, identificada como Romina Nahir Nasif (27), desapareció junto a sus hijos, Ámbar Victoria Nasif y Mario Alejandro Nasif, en la provincia de Jujuy. Según trascendió, la niña tiene cuatros años, mientras que Mario tiene tan solo un mes.

Según informó el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), los tres fueron vistos por última vez el pasado miércoles 18 de marzo. Dos días después, sus familiares reportaron las desapariciones.