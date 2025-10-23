Crimen en San Rafael: los impactantes detalles de la necropsia revelados durante el juicio por jurados

Los miembros del jurado popular encargado de dar un cierre al caso del crimen de Luciano Gómez en San Rafael , recibieron este jueves los resultados de los estudios forenses que se efectuaron sobre el cuerpo de la víctima el mismo día de su muerte. Entre el gran número de heridas recibidas, se diferenció cuál fue la causante la que terminó con su vida.

En la sala del Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, el médico que trabajo sobre el cadáver de Gómez se presentó para brindar a los miembros del jurado los datos resultantes de los análisis forenses. De esta forma, el profesional repasó una por una las puñaladas.

“Hicimos la necropsia el mismo día del fallecimiento. Tenía una herida contuso cortante en la zona occipital; una lesión en el cuero cabelludo. La segunda herida es hallada en el hombro izquierdo, donde tenía una más en la cara externa y otra en la cara posterior de la misma articulación. Otra de las heridas apareció en el tercio inferior del brazo derecho, donde no hubo elementos vasculares comprometidos. En ese mismo brazo, tenemos otra herida en la cara posterior externa. Más arriba, en la zona del hombro derecho, en la cara posterior había una herida cortante. En la zona subescapular izquierda había una lesión cortante de 4 centímetros; una más en la zona lumbar derecha; otra herida cortante de 5 centímetros en zona lumbar media y otra herida cortante de 2.6 centímetros en nalga derecha”.

Sin embargo, la herida que llevó a la muerte a Gómez fue diferenciada de la siguiente manera: “Hay una herida importante, la que está en la escápula izquierda, que atravesó la pared torácica y llegó hasta el pulmón. Y esta fue la herida que causó la muerte de la víctima”.

La hemorragia interna que esto causó llevó a que los forenses hallaran aproximadamente 3 litros de sangre "en el espacio donde se alojan los pulmones".

La cantidad de puñaladas, un factor determinante

Además, no dudo en subrayar que "la cantidad de heridas que presentó este cuerpo y las otras víctimas que sobrevivieron y que también examinamos, me hacen pensar que una sola persona no puede haber sido la causante del hecho; una sola persona habría necesitado horas para realizar el ataque”.

De esta manera, el juicio por jurados contra Facundo Cervera, Alexis Antúnez y Yair Orellana, imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor, siguió sumando testimonios que complican la situación de los tres acusados.

El homicidio de Gómez

Tras iniciarse un conflicto dentro de una fiesta, Gómez se encontró en la calle frente a frente con los atacantes, y se desató una pelea en la que la víctima quedó con la espalda contra una tela romboidal y de cara al grupo de atacantes. En ese momento, sin escapatoria posible, Gómez fue apuñalado un total de once veces por diferentes partes de su cuerpo. Las heridas le significaron la muerte poco después de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Schestakow.

Portada Luciano Gómez Luciano Gómez, el joven de 18 años que fue asesinado en San Rafael.

En cuestión de horas, los presuntos responsables fueron identificados y se realizaron una serie de allanamientos y procedimientos policiales durante la mañana del mismo domingo en los que fueron capturados.

Además de los tres imputados, un menor de 15 años, que también participó en el ataque, fue entregado por su madre en la Unidad De Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescente (UPANA, ex Comisaría del Menor). Este será juzgado por un juzgado por un tribunal penal de menores, aseguró Peñasco durante su alegato de apertura.