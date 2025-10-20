Juicio por jurados: el estremecedor relato de la madre del joven acribillado a puñaladas en San Rafael

El juicio por jurados por el crimen de Luciano Gómez, el joven de 18 años asesinado en agosto de 2023 en San Rafael , comenzó este lunes con una jornada caliente. Declararon la madre de la víctima, dos amigos que presenciaron el ataque y la dueña de la vivienda donde se realizó la fiesta previa al hecho de sangre.

Los tres acusados que tiene el caso, Yair Orellana , Alexis Antúnez y Facundo Cervera —hijo del exfutbolista Jorge el Loco Cervera —, se encuentran imputados por delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de menores de edad y arriesgan una posible pena a prisión perpetua.

La primera testigo en declarar fue la madre de Luciano Gómez , quien conmovió a los presentes al relatar el impacto que tuvo el crimen en su familia. Contó que se encontraba trabajando en Las Leñas cuando recibió la noticia y que, tras el velorio, sintió la presencia de su hijo en la casa familiar. “Lo veíamos en la sombra de una pared y desaparecía cuando prendíamos la luz. Pensábamos que había un error, que Luciano iba a aparecer”, expresó entre lágrimas.

La mujer aseguró que, según lo que le informaron en la investigación, su hijo fue atacado por ocho personas y recibió 17 puñaladas por la espalda. También recordó un hecho previo ocurrido un año antes, cuando, de acuerdo con su versión— Cervera y Antúnez le “partieron la cabeza” a su hijo en una fiesta. “En esa oportunidad no quiso denunciar, pero después se escondía cuando los veía”, señaló.

Durante su declaración, la madre afirmó que los imputados “intentaron callar y comprar testigos”, y relató que uno de los amigos de su hijo le contó que le habían ofrecido dinero y una camioneta para que no declarara. Además, habló del profundo dolor que atraviesa la familia: “Tuve tres intentos de suicidio y aún duermo con una soga bajo el colchón. Todo el tiempo lucho con la muerte, pero miro a mi otro hijo y entiendo que no puedo abandonar”.

La Fiscalía y la querella en el juicio que se desarrolla en el Sur provincial.

La palabra de los amigos de la víctima

Uno de los jóvenes que acompañaba a Luciano Gómez la madrugada del 20 de agosto de 2023 contó que todo comenzó dentro de la fiesta y se desató cuando salieron al patio. “Cuando quise entrar a buscarlo, Alexis Antúnez me lanzó dos apuñaladas. Caí al piso y Luciano salió a defenderme, pero vinieron muchas personas y durante cinco minutos nos golpeaban con botellas y cuchillos”, declaró ante el jurado popular.

El testigo, que resultó herido en el pecho, aseguró que reconoció a los tres acusados. “Ellos fueron los primeros y los últimos en pegarnos. Antúnez tenía un camperón de River, Cervera jean y campera, y Orellana la cara descubierta”, dijo. Además, confirmó que recibió amenazas y ofrecimientos de dinero para cambiar su declaración.

Otro amigo de la víctima también reconoció a los imputados y relató que, antes del ataque fatal, Cervera y Orellana apuñalaron a otro joven. “Tenían cuchillos tipo serrucho y puntas. A uno de mis amigos le abrieron la panza y se le veían las tripas. Cuando lo llevé a la calle, ya estaba muy mal”, relató.

La fiesta que terminó en muerte

En la misma jornada declaró la dueña de la vivienda donde se celebró el cumpleaños que desembocó en el crimen. Contó que la fiesta era por los 15 años de su sobrina y que el conflicto comenzó entre las 3 y las 4 de la madrugada “por una canción de cancha”.

Juicio crimen San Rafael (1) Javier Giaroli, el fiscal que lideró la investigación. Gentileza.

“Nos encontramos con Luciano tendido en el piso boca arriba. Decían que le habían pegado, pero recién vimos las heridas cuando lo levantaron para subirlo a un móvil policial, porque la ambulancia no llegó”, explicó.

La mujer agregó que la invitación se había viralizado por redes y que había mucha gente en el lugar: “No advertí que hubiese conflicto durante la fiesta, fue todo muy rápido. Cuando salimos, Luciano ya estaba en el piso y una chica intentaba hacerle RCP”.

Lo que viene en el juicio por jurados

El debate oral, liderado por el juez técnico Ariel Hernández, continuará este martes con nuevas declaraciones testimoniales en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, donde se realizan las audiencias.

Se espera que el viernes las partes estén en condiciones de presentar sus alegatos finales, para que luego el jurado popular pase a deliberar y determine la culpabilidad o inocencia de los tres acusados.