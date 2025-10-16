Arranca el juicio por jurados por el recordado asesinato de un joven en San Rafael

Yair Orellana, Alexis Antunez y Facundo Cervera serán juzgados por un jurado popular por el asesinato de Luciano Gómez (18) en San Rafael . El proceso del juicio por jurados comenzó este jueves con la selección de los integrantes del mismo. Se espera que este viernes, o el lunes a más tardar, se presenten los alegatos de apertura.

El proceso contará con Ariel Hernández como juez técnico, mientras que el fiscal jefe del departamento, Pablo Peñasco, representará al Ministerio Público Fiscal (MPF) . Por otro lado, la defensa de los acusados estará a cargo de Paulino Valenti, José Covertino y Mariana Sánchez.

Los tres jóvenes fueron imputados bajo el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por el cual se enfrentan a una posible prisión perpetua por el crimen que se originó en un cumpleaños en el sur provincial.

Un cumpleaños de 15 años fue la excusa para una masiva fiesta en la zona de Pueblo Soto , San Rafael . Allí, sobre la madrugada del domingo 20 de agosto de 2023, comenzó a sonar la conocida canción del grupo de cumbia Yerba Brava : La Cumbia de los Trapos.

Al sonar la mítica estrofa, cantada hasta el cansancio en todo tipo de fiestas, "Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón”, pocos pensaban que eso se iba a desatar una riña que terminaría con la muerte de Gómez tras recibir varias puñaladas.

Es que el conflicto nació dentro del recinto al iniciarse una disputa entre hinchas de dos clubes sanrafaelinos. El Club Sportivo Ballofet, por el que hinchaban los tres detenidos, y el Club Atlético San Luis, el club de la víctima.

Cervera incluso es hijo del reconocido futbolista local Jorge el Loco Cervera, quien dio sus primeros pasos en el fútbol en las inferiores de Ballofet y hasta llegó a jugar la liga regional del departamento sureño para el albirrojo hacia el final de su carrera.

Cómo fue el asesinato de Gómez

Con la reconocida cumbia sonando, dos grupos identificados con cada club comenzaron a insultarse. Aunque dentro del cumpleaños la cosa no pasó a mayores, poco después el conflicto se trasladó a la calle, donde los apuntados por el delito estaban esperando cruzarse con el otro grupo de hinchas.

Al encontrarse frente a frente se desató una pelea en la que la víctima quedó con la espalda contra una tela romboidal y de cara al grupo de atacantes. En ese momento, sin escapatoria posible, Gómez fue apuñalado un total de siete veces por diferentes partes de su cuerpo. Las heridas le significaron la muerte poco después de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Schestakow de dicha ciudad.

Gómez no fue el único en recibir el ataque de arma blanca de los sindicados. Un amigo suyo, llamado Jesús Álvarez, también fue apuñalado, pero corrió con mejor suerte y sobrevivió al episodio.

En cuestión de horas, los presuntos responsables fueron identificados y se realizaron una serie de allanamientos y procedimientos policiales durante la mañana del mismo domingo en los que fueron capturados.

Además de los tres imputados, un menor de 15 años, que también participó en el ataque, fue entregado por su madre en la Unidad De Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescente (UPANA, ex Comisaría del Menor).