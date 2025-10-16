A un año de la muerte de Liam Payne: la vigilia de los fans frente al hotel donde murió

El excantante de One Direction murió exactamente hace un año y sus fanáticos se juntan a celebrar a Liam Payne frente al hotel CasaSur.

El 16 de octubre de 2024 murió el cantante británico Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction, en el hotel de CasaSur de Palermo. Había venido a la Argentina para ver el show de Niall Horan, otro de los integrantes de la banda y amigo de Payne, aunque en ese último tiempo habían crecido las especulaciones de un distanciamiento entre ellos.

liam payne Las fanáticas de Liam Payne se organizan para homenajearlo En el aniversario de su muerte, las fanáticas del cantante se juntaron a recordar la memoria de su ídolo frente al hotel en el que falleció vistiendo remeras violetas con el número 93 en la espalda y una foto de Payne en el frente. Además, pasaran canciones del artista junto con fotos y velas.

La remera de las fanáticas que homenajearon a Liam Payne image Además, otro grupo de seguidoras organizó un encuentro en el Cementerio Británico para dejarle cartas al cantante, que luego serán enviadas a la iglesia de Santa María en Amersham, Buckinghamshire, donde reposan sus restos.

Fanáticas De Liam Payne Se Reunieron En El Cementerio Británico X Más allá del primer aniversario En este año, su legado se ha mantenido vivo mediante homenajes, manifestaciones en redes y proyectos en su nombre.

El caso judicial respecto a su muerte continúa generando debate, pues algunas personas han sido imputadas por su implicancia en facilitar drogas o negligencia relacionada con el episodio.