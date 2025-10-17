Cuáles son los beneficios que exigen quienes buscan empleo más alla de un buen salario

El Informe del Mercado Laboral Argentino 2025, elaborado por Adecco Argentina, confirma que la mayoría de las empresas mantiene cierta estabilidad en sus plantillas.

Sin embargo, uno de cada diez empleadores enfrenta rotaciones superiores al 20%, un nivel que compromete la continuidad de los negocios y eleva los costos de reemplazo y capacitación.

Factores como inflación, falta de actualización salarial, escasa inversión en desarrollo profesional y automatización aparecen como los principales motores de salida. Pero la explicación no termina ahí: la desconexión entre lo que las compañías ofrecen y lo que los colaboradores esperan marca hoy la diferencia.

Los jóvenes que se incorporan al mercado laboral priorizan aspectos que hace apenas unos años eran secundarios. Según el relevamiento de Adecco:

Los beneficios dejaron de ser accesorios para convertirse en parte del contrato psicológico entre empresa y colaborador. Hoy, un bono económico puede pesar tanto como la posibilidad de trabajar de manera híbrida. Entenderlo es clave para competir por talento.

Entre los más valorados aparecen el home office (66%), los bonos e incentivos económicos (66%), las vacaciones adicionales (39%) y la cobertura médica premium (33%).

A estos se suman políticas de bienestar integral, salud mental y formación continua, cada vez más determinantes para fidelizar a los equipos. En esta línea, el equilibrio entre vida personal y laboral emerge como un factor decisivo: el 55,56% de las empresas lo considera muy importante para retener talento, mientras que un 41,85% lo califica como extremadamente importante.

El Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Capital Humano confirma que la modalidad híbrida y la flexibilidad horaria están en crecimiento, aunque aún limitadas en su implementación.

Esto refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos laborales más humanos, donde la conciliación trabajo-vida personal y el bienestar integral sean parte de la propuesta de valor.

La recomendación de Adecco es clara: no se trata solo de sumar beneficios, sino de diseñar propuestas coherentes con lo que el talento joven demanda. Modalidad híbrida, flexibilidad y oportunidades de desarrollo son la base para construir relaciones laborales más estables y evitar rotaciones costosas.

El Informe del Mercado Laboral 2025 de Adecco Argentina reveló cómo cambian las reglas, qué habilidades van a marcar el rumbo y por qué vale la pena leer hasta el final para anticiparte al futuro laboral.

El 10,6% de las empresas argentinas ya implementa inteligencia artificial en varios procesos y más de un tercio (35,6%) lo hace de manera puntual. Otro 24,2% está en etapa de evaluación. Aunque todavía se encuentra en expansión, la IA dejó de ser un tema de futuro: llegó para quedarse y transformar.