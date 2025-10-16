La fuente de la Plaza Independencia se tiñó de celeste y rosa: cuál fue el motivo

La Municipalidad de Ciudad acompañó a la agrupación Vives en Mí con un homenaje en la fuente de la plaza Independencia.

Este miércoles, la fuente de aguas danzantes de plaza Independencia se convirtió en el escenario de un homenaje cargado de sensibilidad. Las familias de la agrupación Vives en Mí se reunieron allí en el marco del Día Provincial del Recuerdo y Concientización sobre las muertes gestacionales, perinatales y neonatales, una fecha que también se conmemora a nivel mundial.

La actividad comenzó con una caminata desde el Predio de la Virgen, en el departamento de Guaymallén, encabezada por las familias que integran la agrupación y acompañada por personal de Tránsito de la Ciudad. La marcha culminó frente a la emblemática fuente, donde los asistentes fueron recibidos por un espectáculo de aguas danzantes especialmente preparado para la ocasión.

fuente Luz, memoria y acompañamiento en la Plaza Independencia. Prensa Ciudad de Mendoza Un homenaje cargado de simbolismo El agua, la música y la luz se combinaron en un emotivo tributo. La fuente se iluminó con los colores celeste y rosa, reconocidos internacionalmente como símbolos de la conciencia sobre la pérdida gestacional y neonatal. Durante el acto, se proyectó un audio alusivo y se escucharon dos canciones que invitaron al recuerdo y la reflexión colectiva.

El encuentro fue un espacio de contención y acompañamiento para quienes atraviesan el duelo por la pérdida de sus hijos en etapas gestacionales, perinatales, neonatales o infantiles. La noche culminó con una foto grupal que reflejó la unión y el compromiso de esta comunidad.