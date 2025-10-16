Plan de obras e intervenciones en el centro: cuáles son las calles que siguen cortadas en Ciudad

La Municipalidad de Ciudad encara su plan de obras, pero los cortes generan complicaciones en el tránsito. Las calles a tener en cuenta.

La Ciudad continúa con su Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles.

Transitar por el centro de la ciudad tiene sus complicaciones, debido a una serie de cortes de calles y arterias con circulación restringida, por las obras de pavimentación e infraestructura que viene realizando la Municipalidad de Ciudad. Todo en el marco de su Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles.

Recientemente fue liberada la calle San Luis, en el tramo comprendido entre San Juan y Montecaseros, y de esta manera quedaron únicamente cuatro tramos del centro intransitables. Más otras seis arterias en las que la circulación está restringida a una única calzada.

Los cortes vigentes Actualmente, los cortes totales se mantienen en:

Calle Sarmiento, entre Belgrano y Perú. Aquí las obras se producen en las veredas en el marco de un plan de obras integral en toda la calzada, que incluye colocación de adoquines sobre la calzada y ampliación de las veredas para mejorar el polo gastronómico. El el tramo de Perú a 25 de Mayo el tránsito se extiende por media calzada (en la margen sur, ya que es doble mano).

Calle Martín Zapata, en la intersección con Martínez de Rozas.

Av. Godoy Cruz, en el tramo desde España a 9 de Julio, sobre el margen sur. Aquí también las obras incluyen renovación de veredas.

Isabel la Católica, en el barrio Bombal, entre Suárez/Serú e Yrigoyen. Solo hay acceso para los frentistas. obras pavimento centro calles (1) Alf Ponce Mercado / MDZ Los cortes de media calzada se extienden en las siguientes arterias:

Ituzaingó, entre Coronel Díaz y Fray Mamerto Esquiú. Aquí los cortes son parciales con corralitos para peatones. El tránsito está habilitado pero se pide precaución.

Montecaseros, entre Jujuy y Coronel Díaz.

Avellaneda, entre Boulogne Sur Mer y Belgrano. La arteria es objeto de las tareas de bacheo y sellado, por lo que se realizan cortes parciales. Por ejemplo, en la intersección con Belgrano en donde se puede circular solo en una calzada.

Agustín Álvarez, en el cruce con Belgrano. Al igual que en Avellaneda, hay reducción de media calzada.

Federico Moreno, entre Garibaldi y Lavalle. Se realizan aquí trabajos preliminares con corte de media calzada. En que consiste el plan de obras En el marco del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, la Municipalidad de Ciudad tiene prevista la recuperación de unos 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras estratégicas de la Ciudad. Se trata de una fuerte inversión municipal que busca optimizar la transitabilidad vehicular y brindar mayor seguridad a los vecinos.