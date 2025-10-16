Plan de obras e intervenciones en el centro: cuáles son las calles que siguen cortadas en Ciudad
La Municipalidad de Ciudad encara su plan de obras, pero los cortes generan complicaciones en el tránsito. Las calles a tener en cuenta.
Transitar por el centro de la ciudad tiene sus complicaciones, debido a una serie de cortes de calles y arterias con circulación restringida, por las obras de pavimentación e infraestructura que viene realizando la Municipalidad de Ciudad. Todo en el marco de su Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles.
Recientemente fue liberada la calle San Luis, en el tramo comprendido entre San Juan y Montecaseros, y de esta manera quedaron únicamente cuatro tramos del centro intransitables. Más otras seis arterias en las que la circulación está restringida a una única calzada.
Los cortes vigentes
Actualmente, los cortes totales se mantienen en:
- Calle Sarmiento, entre Belgrano y Perú. Aquí las obras se producen en las veredas en el marco de un plan de obras integral en toda la calzada, que incluye colocación de adoquines sobre la calzada y ampliación de las veredas para mejorar el polo gastronómico. El el tramo de Perú a 25 de Mayo el tránsito se extiende por media calzada (en la margen sur, ya que es doble mano).
- Calle Martín Zapata, en la intersección con Martínez de Rozas.
- Av. Godoy Cruz, en el tramo desde España a 9 de Julio, sobre el margen sur. Aquí también las obras incluyen renovación de veredas.
- Isabel la Católica, en el barrio Bombal, entre Suárez/Serú e Yrigoyen. Solo hay acceso para los frentistas.
Los cortes de media calzada se extienden en las siguientes arterias:
- Ituzaingó, entre Coronel Díaz y Fray Mamerto Esquiú. Aquí los cortes son parciales con corralitos para peatones. El tránsito está habilitado pero se pide precaución.
- Montecaseros, entre Jujuy y Coronel Díaz.
- Avellaneda, entre Boulogne Sur Mer y Belgrano. La arteria es objeto de las tareas de bacheo y sellado, por lo que se realizan cortes parciales. Por ejemplo, en la intersección con Belgrano en donde se puede circular solo en una calzada.
- Agustín Álvarez, en el cruce con Belgrano. Al igual que en Avellaneda, hay reducción de media calzada.
- Federico Moreno, entre Garibaldi y Lavalle. Se realizan aquí trabajos preliminares con corte de media calzada.
En que consiste el plan de obras
En el marco del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, la Municipalidad de Ciudad tiene prevista la recuperación de unos 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras estratégicas de la Ciudad. Se trata de una fuerte inversión municipal que busca optimizar la transitabilidad vehicular y brindar mayor seguridad a los vecinos.
Hasta el momento, el plan permitió reacondicionar arterias principales como Gutiérrez, en el tramo de Belgrano a San Martín; Montevideo, de San Martín a Chile; y avenida España, desde Yrigoyen hasta Santa Cruz, entre otras calles céntricas de alto tránsito.