Llega a Godoy Cruz un evento internacional único, con degustaciones, charlas y música en vivo
El Espacio Arizu de Godoy Cruz se llenará de aromas, sabores y experiencias únicas en una nueva edición de la Expo Internacional de Destilados.
El Espacio Arizu volverá a ser protagonista de un encuentro que combina innovación, cultura y experiencias sensoriales. Este viernes 25 de octubre, de 16 a 20, Godoy Cruz será anfitrión de la 2ª Expo Internacional de Destilados, una cita que reunirá a profesionales, productores y marcas nacionales e internacionales.
Durante la jornada se realizará, además, la entrega de los premios Argentina Spirits Award 2025, que reconocen la excelencia en la industria de las bebidas espirituosas.
Aromas, innovación y networking en Godoy Cruz
El evento contará con la presencia de representantes de Brasil, Perú, Paraguay, Chile y Bolivia, entre otros países, consolidando a Godoy Cruz como epicentro regional del sector de los destilados.
Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, charlas, música en vivo y espacios de networking, en una tarde pensada para celebrar el crecimiento y la creatividad en la industria.
Además de los stands de destilerías, bodegas, cervecerías y emprendimientos artesanales, habrá proveedores de insumos, equipos y servicios, junto con un área especial dedicada al marketing, diseño e innovación, con el objetivo de potenciar nuevas tendencias y fortalecer el intercambio entre profesionales.
Un evento con respaldo académico e institucional
La Expo Internacional de Destilados cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo y el acompañamiento de la Universidad de Valparaíso (Chile). También tiene el respaldo institucional de diversos organismos y universidades del continente, como el Ente de Turismo de Mendoza, la Agencia de Desenvolvimiento Económico de Pernambuco (Brasil), la UTN, la Universidad Maza, la Universidad San Juan Bautista (Perú) y la Cámara Argentina de Destiladores y Afines (CADEA).
Premios Argentina Spirits Award 2025: reconocimiento a la excelencia
Durante el evento se llevará a cabo la entrega de los premios Argentina Spirits Award 2025, un certamen internacional que distingue a los mejores destiladores del continente. El jurado estará conformado por especialistas de nueve países, quienes evaluarán las muestras presentadas y reconocerán el talento, la calidad y la innovación de quienes impulsan el desarrollo del sector.
Las entradas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse a través de Passline, por Instagram en @argentinaspiritsawards o vía WhatsApp al +54 9 261 508 6148.
Charlas previas: aprender, compartir y disfrutar
Como antesala de la exposición, el jueves 24 de octubre, de 10 a 16, se desarrollará una jornada de charlas sobre producción de destilados en el Centro Patrimonial y Cultural Cristoforo Colombo (Tomba 256, Godoy Cruz).
El encuentro reunirá a expertos que compartirán sus conocimientos sobre la elaboración y cultura de las bebidas espirituosas, con el siguiente cronograma:
- 10 a 11: “Del racimo al alambique: explorando el espíritu del vino argentino”, por Alessandro Conti.
- 12 a 13: “Licores italianos”, por Juan Ignacio Lanuara.
- 14 a 15: “Un acercamiento al gin como experiencia turística y sensorial”, por Mariela Timenthal.
- 15 a 16: “Un viaje espirituoso por los caminos del gin”, por Simón Venghi.
La entrada será una leche en polvo grande, destinada al Banco de Alimentos, y los cupos son limitados, por lo que se requiere inscripción previa a través del enlace oficial.