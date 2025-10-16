Caída global de la plataforma Youtube: millones de usuarios reportaron fallas en el servicio

La plataforma de videos Youtube sufrió una caída mundial este miércoles. No se conocen aún las causas. El servicio comenzó a restablecerse minutos después.

La caída global de la plataforma de videos, Youtube, se convirtió rápidamente en tendencia. mundial

Una interrupción masiva de YouTube sorprendió a millones de usuarios en todo el mundo este miércoles por la noche. La plataforma de videos más utilizada del planeta presentó fallas simultáneas en distintas regiones, impidiendo la reproducción de contenido y el acceso habitual al sitio.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, que recopila reportes de usuarios sobre servicios digitales, se registraron más de 300.000 denuncias de fallas en pocas horas. Los inconvenientes iban desde pantallas negras y errores de carga infinita hasta mensajes que decían “Ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde”.

El problema afectó también a servicios vinculados como YouTube Music y YouTube TV, aunque otros productos de Google —como Gmail, Drive y Maps— funcionaron con normalidad durante la caída.

La interrupción comenzó a sentirse minutos antes de las 21 (hora de Buenos Aires) y generó una ola de comentarios y memes en redes sociales bajo hashtags como #YouTubeDown.

Reportes de las fallas de Youtube Hasta el momento, Google, empresa propietaria de la plataforma, no ofreció una explicación oficial sobre el origen técnico del fallo. Sin embargo, desde la cuenta oficial TeamYouTube en X (ex Twitter) comunicaron: “Si no puedes reproducir vídeos en YouTube en este momento, ¡estamos trabajando en ello! Gracias por tu paciencia”.